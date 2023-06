Tras anunciar la continuidad de su cuerpo técnico, el Inversia Seguros A Estrada Futsal confirmó ayer la renovación de una pieza importante en su plantel, el capitán Kinso Rebollido Fresco, un hombre que de esta manera cumplirá su undécima temporada consecutiva en el club del Coto Ferreiro. El futbolista arousano es, pese a su veteranía, un hombre importante en el esquema de Oscarín, y lo seguirá siendo en un proyecto en el que se apuesta un año más por la continuidad tras varias temporadas asentados en Segunda División B. Por ello, la intención de la directiva encabezada por Rafael Vázquez es mantener el mayor número de jugadores, con varias renovaciones ya encaminadas.

Tras anunciarse su renovación, Kinso, de 32 años, reconoció que no tuvo que pensar mucho. “¿A dónde voy a ir? Con esta gente que tenemos no hay mucho que pensar. Ahora mismo tenemos un grupo impresionante. Más que un equipo, somos amigos. Siempre sin una mala cara y sin un mal gesto”, afirmó el capitán, todo un emblema en el equipo estradense. “Espero que la mayor parte del equipo se quede. Es un bloque que ya lleva varios años junto, porque estábamos casi todos en el ascenso, y ya nos conocemos bien. Este año ya no sufrimos tanto para mantenernos en Segunda. Ahora a ver si podemos dar un paso más hacia arriba. Pienso que todo dependerá de los fichajes que logremos hacer”, argumentó.