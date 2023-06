No va más. Club Deportivo Lalín y Eume Deportivo se juegan el ser o no ser en la promoción de ascenso a Preferente esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en A Gándara, y con arbitraje del vigués Darío Costas. Tras el empate sin goles del pasado domingo en el Cortizo, los hombres de Toño González están obligados a ganar si quieren ascender de categoría. “La plantilla está súper animada y con muchísimas ganas. No les llega la hora del partido, la verdad. Somos conscientes de que no va a ser fácil porque es la tercera final que jugamos en esta fase de ascenso y contra el factor campo del Eume tanto por la gente como por las dimensiones, totalmente diferentes al nuestro”, explica Dani Méndez, director deportivo del Lalín horas antes del encuentro.

En el seno del conjunto lalinista esperan un encuentro “de mucha lucha en el centro del campo. Al no haber mucho espacio para ampliar las líneas y poder jugar profundo, se decidirá todo en el medio del campo. Tenemos que adaptarnos a esas circunstancias y seguramente será un partido de pocos goles”, añade Méndez. Para el directivo rojinegro la clave del choque “sin duda va a estar en el medio del campo. El equipo que se haga fuerte en esa zona va a tener mucho ganado y ahí es donde nosotros tenemos que sacar lo mejor de la temporada como venimos haciendo hasta ahora, hacernos fuertes y llevarnos el partido. Está claro que este tipo de duelos se deciden por detalles y el que esté más acertado será el que se lleve el gato al agua, claro.” Uno de los factores determinantes de la eliminatoria será sin duda el apoyo de las aficiones en las gradas de A Gándara. En este sentido, Méndez recuerda que “de Lalín irán tres autobuses de la afición junto al del Frente Roxinegro y toda la gente que vaya en coche por su cuenta. Le calculamos unas 350 personas como mínimo”. Toño González podrá disponer de toda la plantilla para la final de hoy, excepción hecha de los lesionados de larga duración. La buena noticia en la convocatoria lalinista es la presencia del capitán Guille, que después de probarse podrá disponer de minutos ante el conjunto coruñés. El buen ambiente y la ilusión reinan en un vestuario que ansía en poder hacerse con el botín de jugar la próxima campaña en la Preferente Gallega. En previsión de que esa consecución se haga realidad en Pontedeume, la directiva que preside David Méndez tiene preparado un vehículo pesado para que jugadores y cuerpo técnico recorran las calles de Lalín a su regreso después del choque.