El domingo por la tarde el Club Deportivo Lalín se juega el ser o no ser en el campo del Eume Deportivo. El empate sin goles del Cortizo mantiene las espadas en todo lo alto en la promoción. El capitán de los rojinegros, Guille, espera poder jugar el trascendental encuentro.

–¿Le sorprendió el planteamiento del Eume en el partido de ida?

–En principio contábamos con que se encerraran un poquito atrás y que vinieran a jugar con el resultado. El Eume vino a hacer su partido y les salió perfecto. De todas formas, nos vi muy bien, aunque perdonamos un montón de ocasiones. Al final, hay días que el balón no quiere entrar pero insisto en que me gustó mucho el Lalín contra el Eume el domingo en el Cortizo.

–¿Cómo está el vestuario días antes de la final definitiva?

–El vestuario está muy, muy animado. Lo cierto es que llevamos una racha muy buena últimamente y, sobre todo, a nivel mental estamos pasando yo creo que por el mejor momento de la temporada. Estamos con ganas de que llegue ya ese partido en Pontedeume y poder comernos el campo.

–¿El equipo sabía que partía como favorito en la eliminatoria? ¿Eso pesó el domingo en el Cortizo?

–El míster hizo una gran labor en lo que concienciación se refiere. Él siempre dice que tenemos el mejor equipo de la Primera gallega pero que tampoco tenemos que ir pensando que sólo por ser el Club Deportivo Lalín está hecho. Al contrario, ellos también piensan que somos favoritos pero nosotros tenemos que viajar teniendo claro que va a ser un partido difícil y que hay que luchar a muerte. Una cosa es lo que pueda parecer desde fuera y otra cosa distinta es, después, lo que pasa en el campo.

–¿Piensan mucho en la opción de prórroga y penaltis?

–Queremos arreglarlo antes, por supuesto, cuanto antes mejor, la verdad. Nuestra idea es cerrar el partido lo antes posible porque al final una prórroga y una tanda de lanzamientos desde el punto de penalti no dejan de ser tener que depender un poco de la suerte, sobre todo en los penaltis. Si se puede sacar antes sería lo ideal por la importancia que tiene el marcar en este tipo de partidos tan importantes.

–Es evidente que al Eume no le va a quedar otra que tener que abrirse delante de su afición, ¿no le parece?

–Sí, aunque otra opción puede ser jugar con la misma idea que tuvieron aquí. De todas formas, en su feudo son un rival difícil porque sólo perdieron un partido y empataron otro en todo el año. Es un campo pequeño y supongo que no habrá tantas opciones como las que hubo en el Cortizo. Si tienen la posibilidad, quizás decidan cerrarse atrás y jugárselo todo los penaltis.

–¿Qué opinión le merece la comunión de este año entre la afición rojinegra y el primer equipo?

–Es algo impresionante. Nunca viví algo parecido y me parece una auténtica locura. Desde luego, eso nos da muchísima fuerza para sacar todo lo que tenemos dentro que, parece una chorrada, pero tener a toda esa gente detrás es una pasada. No sé al final cuánta gente irá Pontedeume pero a Padrón, por ejemplo, fueron unas trescientas personas o algo parecido. A Pontedeume supongo que vendrán más a apoyarnos. Si te soy sincero, en el vestuario todavía no nos lo creemos porque ver esa grada abarrotada con tanto aficionado del Lalín es algo realmente increíble.