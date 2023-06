Juan José García Cota recorrió ayer un camino conocido. A estas alturas, el médico estradense ya no recuerda cuántas veces hizo esta peregrinación a lo largo de su vida. “Es algo que surge cuando uno tiene fe”, afirma al intentar explicar qué lo mueve a visitar el santuario de los Milagros de Amil para dar las gracias. En esta ocasión, esa peregrinación llega solo un día después de vivir un momento emocionante en su vida y que terminó con final feliz, como tantas otras veces antes. El protagonista fue el Celta de Vigo, equipo del que forma parte desde hace muchos años y que logró la permanencia en Primera División tras vencer al Barcelona en la jornada final.

En esta ocasión, el médico estradense no quiso dejar pasar mucho tiempo para cumplir con la tradición. “En una ocasión prometí que iría y vendría en bici diez veces desde Pontevedra hasta Amil. Lo fui cumpliendo poco a poco pero al final me quedaba poco tiempo y tuve que juntar varias peregrinaciones para cumplir mi promesa y acabé destrozado”, recuerda. No es sin embargo lo más habitual. Entre Pontevedra y el santuario, García Cota debe recorrer 19 kilómetros. No es mucha distancia pero cuenta con un alto de montaña que complica las cosas. Cuando era más joven, el médico tiene realizado esta peregrinación desde su Estrada natal, hasta donde hay una distancia un poco mayor. “Es algo que vengo haciendo desde que era joven como agradecimiento, por ejemplo, cuando acabé la carrera u otras cuestiones personales. Ahora muchas son por el deporte, como hice tras el Mundial o la Eurocopa”.

No se sabe hasta qué punto esas peregrinaciones que García Cota realiza al Santuario de los Milagros de Amil tendrán algo que ver en los éxitos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria en el mundo del deporte pero lo cierto es que en esta ocasión, todo salió perfecto.

“Sufrimos como siempre pero el equipo estuvo muy bien”, afirmó al analizar el choque disputado contra el Barcelona. El médico también tuvo palabras de elogio para la afición, que llenó el campo y llevó al equipo en volandas hacia la victoria. “Llevo vistos muchos partidos en Balaídos, algunos de ellos muy importantes, pero nunca vi tanta gente como ayer. Fue un día para el recuerdo”.