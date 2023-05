La atleta estradense, Carmen Escariz, vivió la pasada semana su segunda experiencia con la Selección Española absoluta. La marchadora del Ourense Atletismo participó en el Campeonato Europeo de 20 Kilómetros por equipos que tuvo lugar en la localidad checa de Podebrady, contribuyendo al cuarto puesto logrado por España. Escariz se mostró contenta con la experiencia y también con su actuación, aunque lamentó el sabor agridulce que dejó esta “medalla de chocolate”. “Entré en meta pensando que éramos terceras”, explicó la estradense, relatando los intensos kilómetros finales en los que se jugaron y terminaron perdiendo la medalla con Francia. Escariz terminó en la vigésima posición, aportando sus puntos al equipo entre las tres mejores.

“Estoy muy contenta. Me lo pasé como una niña pequeña”, afirmó la marchadora. “Me hubiese gustado hacerlo mejor pero la verdad es que llegaba muy justa de preparación. A pesar de eso fui capaz de aportar puntos al equipo, que era el objetivo. Sin embargo nos quedamos a solo tres puntos de la medalla de bronce”, explicó señalando que estuvo tan igualado que incluso pensó que habían alcanzado el podio. “Los últimos kilómetros fueron agónicos. Fue una gran carrera. Durante la última media hora nos movimos todo el rato entre el tercer y el cuarto puesto. Todo era subir y bajar. A lo mejor te ponías tercera y al poco el seleccionador te apretaba para intentar ganar una posición porque éramos de nuevo cuartas. Fue muy divertido pero también hubo mucha tensión”.

La marchadora estradense señaló además los problemas físicos que tuvo a lo largo de la carrera y que mermaron su rendimiento en los kilómetros finales. “Creo que me volví a romper el isquio”, afirma. “Por el momento no hice pruebas pero en los últimos kilómetros me moría de dolor. Llevo así toda la temporada. Eso es algo por lo que estoy muy contenta de este Europeo. A pesar de todos los problemas que tuve esta temporada conseguí meterme en la selección y disfrutar de este campeonato”, argumentó, señalando además un valor añadido, el hecho de celebrarse en la República Checa. “Competir aquí es un sueño para un marchador. Aquí se celebran algunas de las competiciones más importantes del mundo, carreras que yo veía por la televisión. Ahora lo pude estar ahí y vivirlo desde dentro”.

Otro de los factores que más disfrutó la estradense fue el poder convivir durante varias jornadas con los mejores marchadores de España, con los que además se creó un gran ambiente. “Es un grupo muy majo, de esos que hacen equipo. Yo por ejemplo me pongo muy nerviosa en los días previos a una carrera así. Estoy sobreexcitada. Tener gente a tu alrededor tan experimentada que te arrope te da la vida. Siempre estuvieron apoyándome”.

A pesar de sus problemas físicos, Escariz tendrá poco tiempo para descansar. En unos días estará en el Premio Internacional Cantones de A Coruña y después tocará jornada de liga en Burgos. Tras un breve descanso, tocará comenzar a preparar el Campeonato de España de los 10 kilómetros, que se disputa el 16 de julio. “Ahora ya lo afronto más tranquila. Sé que mi temporada ya está completa”.