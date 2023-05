Buena actuación de los distintos equipos del Coreti Rugby Lalín en una nueva edición de la Copa Xunta de Galicia de rugby 7 que tuvo lugar ayer en las instalaciones del campo municipal Evaristo Puentes de As Pontes de García Rodríguez. Dos de los equipos “abellones” que viajaron a tierras coruñesas subieron al tercer cajón del podio. Se trata de los conjuntos sénior masculino y femenino, que demostraron una buena forma física durante toda la competición organizada por la Federación Gallega de Rugby en colaboración con el Club de Rugby Fendetestas de la localidad.

El resto de equipos rojinegros desplazados a la disputa de la competición copera autonómica también mostraron su valía en un torneo jugado de poder a poder en todas las categorías. En el caso de la categoría M18, el Coreti finalizó en un meritorio cuarto puesto final. Los jugadores del equipo M16 fueron novenos y, por último, la escuadra “abellona” M14 fue séptima.

La jornada vivida ayer en As Pontes reunió a los mejores conjuntos del actual rugby gallego, donde entidades como Vigo o CRAT volvieron a ser los que mejor papel realizaron sobre el terreno de juego municipal de As Pontes. La modalidad seven de rugby volvió a demostrar ayer el enorme tirón que tiene en especial entre los más jóvenes de la comunidad autónoma, una tarea que se han tomado muy en serio en la federación gallega debido a la labor de formación que realiza en edades tempranas.