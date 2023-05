El ya exentrenador del Club Deportivo Estradense quiso ayer arrojar luz sobre su marcha del banquillo rojillo después de que se conociera que la próxima temporada no entrenará al equipo de A Estrada. En este sentido, Nacho recuerda que “cuando acabó la temporada nos reunimos para negociar mi continuidad”. El focense explica que en esa cita “le hice una propuesta al presidente: quería configurar la plantilla atendiendo a los méritos deportivos”. El técnico desvela que tras esa proposición “la directiva no estaba de acuerdo. Entonces, fue una decisión del Estradense rechazar mi propuesta y yo lo acepté”.

Nacho deja al conjunto rojillo con buen sabor de boca puesto que asegura que “la directiva del Estradense siempre se portó muy bien conmigo mostrando un buen trato. Se lo agradezco, así como el apoyo de la afición. Además, los jugadores se esforzaron y cumplieron los objetivos”. El que fuera jugador del Real Club Celta y SD Compostela aclara que lo sucedido entre él y la junta que preside Toño Camba responde “simplemente a que la directiva tenía una visión, y la mía era distinta y, por lo tanto, no coincidimos”.

Volviendo a la proposición que provocó el desacuerdo durante las negociaciones, Nacho quiere subrayar y dejar claro que “lo que yo propuse en ningún momento se habló de nombres. Mi proposición era un cambio de filosofía a la hora de confeccionar la plantilla”. En este sentido, también quiere despejar cualquier duda sobre lo sucedido manifestando que su marcha “no es un cese porque en ese momento yo no tenía contrato en vigor. Se trató de una negociación para renovar en la que no hubo entendimiento entre las dos partes”. De todas formas, el técnico de Foz también reconoce que “a lo mejor no cumplí las expectativas de algunas personas pero hay que tener en cuenta de que esto no es fútbol profesional, aunque yo me lo tome como si lo fuese. Para mí lo importante siempre son los futbolistas más allá de temas personales”. Nacho también señala que lo que le ha pasado con el Estradense “es algo normal en los entrenadores, es el día a día de este puesto. De todas formas, quiero decir que voy con la cabeza muy alta”.

Tras la marcha de Nacho Fernández el club se pondrá manos a la obra en la búsqueda de un nuevo técnico. En los últimos días se rumoreó con un posible retorno de Alberto Mariano al Estradense tras su año en el Arzúa, aunque Camba afirmó a FARO DE VIGO que todavía no han comenzado ningún tipo de negociación ni búsqueda. Además, antes pretenden trabajar en la planificación deportiva. A nivel institucional, la continuidad de la directiva debe ser refrendada en asamblea, pudiendo aparecer otros candidatos. Esta reunión con los socios tendrá lugar una vez finalice la temporada del equipo filial, que está luchando por el ascenso a Primera Autonómica. De hecho, el equipo B viene de sumar 3 puntos importantísimos ante O Pino (3-1) que lo colocan en puestos de promoción de ascenso a falta de una jornada para finalizar la liga.