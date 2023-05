Manuel Ferreiro entró en la cantera del Lalín con nueve años y se marcha con 33 con la sensación del deber cumplido. El capitán del equipo del Cortizo ha anunciado su marcha al no dar compaginado sus compromisos laborares con la exigencia a nivel de entrenamientos y competición que conllevar estar en el Lalín. El lateral se marcha agradecido con los compañeros y entrenadores con los que ha trabajado en todos estos años, aunque lamenta no haber podido devolver al Lalín a la categoría en la que considera que debe estar.

“Ahora mismo no doy compaginado el deporte con mis compromisos laborales. Además, estoy en un club que es competitivo y en el que hay que estar bien físicamente, así que decidí que este año va a ser el último. Son ya muchas temporadas aquí y también está viniendo gente joven de abajo más que válida. Otro de los motivos es que quiero dejarlo estando bien, no por culpa de una lesión o algo así. Ahora mismo estoy bien anímica y físicamente para jugar pero sin poder entrenar como me gustaría, es mejor dejar sitio”, afirma el lateral, que no descarta enrolarse en otro equipo en el que las exigencias sean menores.

Ferreiro, nacido en Dozón, entró en la cantera de la Escola de Fútbol Lalín bastante tarde, a los nueve años, cuando su familia se trasladó a la capital dezana. “Seguramente sin ese cambio nunca habría jugado en el Lalín”, explica como un giro del destino. Tras completar su etapa en la escuela, Ferreiro se encontró sin sitio en el primer equipo, por aquel entonces en Tercera División a las órdenes de Acevedo, por lo que tuvo que curtirse lejos del Cortizo. “Me marché dos años cedido al Lamela. Luego volví para jugar dos años con el Lalín en Preferente y me fui dos años al Piloño para volver para aquí definitivamente. Ahora llevo siete temporadas seguidas”. En esta última etapa, el jugador dezano asumió la capitanía del Lalín tras la marcha de Suso tras bajar a Primera.

“El Lalín no está en la categoría que debe estar y eso pone mucha presión sobre el equipo por parte de las directivas. Entiendo esa presión, porque no debemos estar ahí, pero no es fácil de gestionar cuando tienes un equipo con gente muy joven. Estos dos últimos años, que estamos compitiendo bien arriba, creo que se está llevando mejor, porque la base del equipo está hecha desde que bajamos a Primera. Ya estamos más curtidos. Eso, sumado a algunos fichajes y los juveniles que fueron subiendo, creo que creó un grupo bueno para pelear arriba”, afirma al analizar las últimas temporadas en el Lalín.

“Puede que nos faltase un poco más de regularidad y de paciencia. A veces queríamos empezar los partidos ganando ya desde el inicio. Eso no es fácil cuando llegas a campos en los que todos los rivales te juegan muerte por ser el Lalín y con las gradas llenas de gente. Y nosotros llegábamos a los campos con el bus rotulado y la equipación de Nike. Quedaba muy chulo pero luego en el campo eso no valía de nada”, afirma. A pesar de esos problemas con los que tuvieron que lidiar en su caída a Primera, Ferreiro reconoce que su labor como capitán siempre fue fácil gracias a los buenos vestuarios que tuvieron y al apoyo entre todos los capitanes. “Además, siendo casi todos de la casa, se lleva mejor. Eso también ayuda a nivel de afición, porque viene más gente a vernos. Estos últimos años viene muchos aficionados al campo, algo que no es nada fácil en Lalín en invierno”.

“Marcho contento porque siempre di todo lo que tuve. Solo me queda la espina de no haber jugado una fase de ascenso y haber llevado al Lalín a Preferente. Estoy convencido de que el Lalín va a salir de ahí. Algún día volveremos a donde debemos estar”.