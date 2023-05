“Los chavales de ahora no valen para nada. El abuelo que se retira estaba mejor físicamente que ellos. Sin ir al fisio, sin lesiones... qué vergüenza de juventud”, bromea Jorge López en el momento de confirmar que el próximo sábado disputará su último partido con el Disiclín Balonmán Lalín. El extremo dezano se marcha después de haber sido clave para el equipo de Pablo Cacheda en sus últimos éxitos, con una aportación que iba más allá de la pista. “Ya quiso dejarlo el año pasado pero lo convencí para que siguiera un año más. Sabía que nos iba a aportar mucho con los jóvenes porque es un hombre de los que hacen plantilla. En estos momentos solo podemos agradecerle su entrega y su profesionalidad”, afirmó el técnico dezano.

Jorge López se retira con 39 años aunque su relación con el balonmano tuvo un largo parón. Comenzó a jugar en el equipo rojinegro con siete años, hasta que en 2005 sus compromisos laborales lo llevaron a una retirada forzada, al menos del primer nivel de competición. “Jugué un tiempo en el filial y luego me pasé al fútbol y al pádel”, recuerda. En 2018, trece años después, su amigo Diogo lo convenció para volver. Era una prueba de quince días pero tras un par de entrenamientos Milucho le dijo que se quedaba.

“Lo que viví en estos años fue un privilegio. Pude jugar en Plata, algo que muchos grandes jugadores del Balonmán Lalín no pudieron disfrutar. La única pena que me queda es que coincidiese justo tras la pandemia y no pude ver esos pabellones históricos llenos de gente. Sin embargo, lo disfruté al máximo, igual que la fase de ascenso”, afirma el extremo. “Puede parecer que estoy bien pero los años se notan. Es mejor irse antes de que te echen”, bromeó el jugador dezano.

La última bala

Jorge vivirá el sábado su último partido como rojinegro, siempre que el equipo no logre meterse en la fase de ascenso a Plata. Su victoria del pasado sábado y el tropiezo del OAR Coruña les ha dado una última bala. Sus limitadas opciones pasan por ganar su partido y aguardar por una derrota de los coruñeses contra el ya descendido Lavadores. “Es complicado pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Ganar nuestro partido es lo único que podemos controlar y lo que está en nuestra mano. Luego ya veremos lo que pasa en el partido del OAR. Si no hay suerte, al menos aseguramos la tercera plaza”.