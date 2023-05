El Disiclín Balonmán Lalín despide es tarde, a las 19.00 horas, la temporada como local ante el Automanía Luceros y con arbitraje de los cántabros Ángeles Madrazo y José Carlos Soto. El técnico rojinegro, Pablo Cacheda, apuesta por mantener la esperanza de meterse en la fase de ascenso: “Como llevo diciendo desde hace un par de semanas, la cosa está complicada pero las matemáticas todavía no nos dan la espalda. Queremos que si alguien no puede fallar, que seamos nosotros. Que si por alguien no va a ser el intentarlo, será por nosotros. Creo que en nuestra mano está el ganar el partido del sábado (por hoy) y, después, esperar resultados. Debemos hacer nuestra parte del trabajo para no tener nada después que reprocharnos, ni tirarnos de los pelos por haber echado todo por la borda”, explica.

Cacheda tendrá a todos disponibles para la cita salvo Roberto Álvarez por decisión técnica. “Será un partido disputado. Ellos son un filial y para ellos ya no es tanto por el resultado clasificatorio, si no también lo que tienen que demostrar para intentar mejorar su estatus de cara a la temporada que viene. Son gente muy joven con incluso aspiraciones de selección española en verano. Tengo claro que no es de los equipos que vayan a tirar el partido. Espero un partido rápido y competido. Seguro que nos lo podrán difícil”, asegura el entrenador. Por otro lado, al término del encuentro liguero el club celebrará la tradicional fiesta de final de temporada que este año tendrá lugar por vez primera en lo exteriores del multiusos Lalín Arena.