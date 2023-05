El Lalín ha llegado a las dos últimas jornadas de liga con todo por hacer. Los rojinegros siguen manteniendo vivas sus esperanzas de meterse en la fase de ascenso a Preferente, pero para ello deben ganar los dos partidos que les quedan y aguardar por un tropiezo en forma de derrota o empate de Xallas o Flavia, equipos que están tercero y cuarto con un punto más. Superar a uno de los dos es el objetivo, una prueba de fe que arranca este fin de semana en un derbi contra el Agolada, por si faltaba algún aliciente al final de temporada del equipo de Toño González.

“Si sumamos los seis puntos creo que tendremos un 90% de posibilidades de meternos entre los cuatro primeros y jugar la fase”, afirmó el técnico de los lalinenses, convencido de que sus dos rivales perderán algún punto. “El Xallas es el que tiene un calendario más complicado, contra Cordeiro y Cidade de Ribeira, aunque el Flavia también tiene que enfrentarse al Agolada”, argumentó Toño González, quien apuesta sin embargo por centrarse únicamente en el partido que tienen el domingo en el campo de Hospitalillo.

Allí les aguarda un Agolada que ya no se juega nada en este final de temporada, con la permanencia ya asegurada. El entrenador de los lalinense señaló sin embargo que eso importa poco en un derbi. “No nos lo van a poner fácil. Esto es un derbi y seguro que van a ir a por todas. Estamos hablando además de la mejor afición de la categoría junto con la del Ribeira. Allí aprietan mucho, y más si es contra el Lalín”, explicó. “Es un equipo joven, con jugadores que salieron de la Escola de Fútbol Lalín, y que van a ir con ganas. Aitor y Santi creo que no van a poder jugar pero a pesar de eso son un equipo que nos puede hacer daño”, afirmó Toño González, quien aguarda poder llegar a la última jornada con todo en juego. Ahí les tocará recibir a un histórico Negreira, que ya tiene plaza en la fase por el ascenso asegurada, pero que no desperdiciará la ocasión de dejar fuera a un rival peligroso como el Lalín. “Si llegamos ahí será un partido para llamar a la afición e ir a por todas en el Cortizo”.

En cuanto a su equipo, el entrenador dezano considera que se encuentran en un buen momento y con la moral alta. “Cuando perdimos el partido contra el Calo sabíamos que solo nos quedaba ganar los cuatro partidos que nos quedaban para tener opciones. De momento ganamos dos. Esas victorias nos hacían mucha falta. También ayudaron los fichajes. Chiño y Enjamio nos ayudaron a nivel moral, además de subir el nivel del equipo. Cambiamos además de forma de jugar para colocar a Chiño con Borja arriba, y funcionó desde el principio. Los dos se entienden muy bien. Enjamio además abarca mucho terreno en el medio y eso nos libera. Creo que el grupo los aceptó muy bien y eso nos reforzó”.