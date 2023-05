Los jugadores del Bádminton A Estrada Alejandro Barcala y Rubén Comeron se desplazaron hasta San Lorenzo del Escorial, para disputar el Máster Sub 15 y Sub 19. Barcala pasaba primero de grupo en individual, tras vencer a tres sets a Hugo Pérez y a Iván Torre, y metiéndose en cuartos de final, en donde no pudo con el jugador ibicenco Joan Guash por 11-21 22-24, quedando así a las puertas de las medallas. En dobles masculino junto a Comeron ganaban su primer encuentro, pero perdían el segundo, por lo que no conseguían pasar de grupo. La misma suerte correría Comeron en el dobles mixtos, junto a la gallega del Athlos, Ana Nóvoa, ganando el primer partido pero perdiendo el segundo.