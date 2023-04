Está difícil, pero no es imposible. Así es como contempla Pablo Cacheda el futuro a corto y medio plazo del Disiclín Balonmán Lalín en los dos partidos que restan de temporada. Los rojinegros, que el pasado fin de semana consiguieron en Gáldar una victoria de prestigio, saben que mientras los números no digan lo contrario, todavía tienen unas muy remotas opciones de jugar la fase de ascenso. Cacheda explica al respecto que “para mi son igual de importantes todos los partidos de liga. No es lo mismo quedar en un posición o en otra. De hecho, está claro que está muy, muy difícil o prácticamente imposible conseguir quedar segundos. A día de hoy (por ayer) todavía hay opciones y, por lo tanto, estamos trabajando en mantenerlas si puede ser hasta el último partido”. El entrenador lalinista añade que “sabemos que no depende de nosotros pero lo que tenemos claro es que no queremos ser nosotros los que fallemos y de momento vamos a seguir intentándolo, preparando el próximo partido contra el Luceros en casa de la mejor manera posible para que si nos dan la oportunidad, llegar a la última jornada con opciones de entrar en la fase de ascenso”.

Cacheda tira de refranero para asegurar que “la esperanza es lo último que se pierde pero creo que está muy complicado. Un equipo como el OAR es difícil que pierda dos partidos. Tienen un desplazamiento difícil a Canarias la semana que viene y también pienso que los canarios no se juegan más que el honor de ganarles o intentar quedar terceros. Seguramente este viaje sería mucho más complicado en la jornada 20 que en la 29 con todo más o menos decidido. Además, tienen el partido contra el descendido Lavadores y esas situaciones favorecen a los que se juegan algo.” Con todo, el entrenador de los del Arena no quiere tirar la toalla antes de tiempo sabedor que todavía este fin de semana hay parón en la competición. “Vamos a ir semana a semana. Es importante intentar despedir la temporada de la mejor manera posible ante nuestra afición y que nos vayamos todos del Lalín Arena, si es que finalmente nos quedamos fuera de la fase de ascenso, con un buen sabor de boca y dándole una alegría a nuestra afición”. En cuanto a la enfermería rojinegra, con la llegada de la recta final del campeonato se multiplican las buenas noticias para el técnico. Así, Xabi Batán regresó a los entrenamientos tras superar sus molestias, lo hace que salvo lesión o imprevisto de última hora, toda la plantilla estará disponible para el próximo partido tras el obligado descanso.