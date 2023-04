El Estradense puso punto y final a la temporada con una novena posición que permite a los rojillos continuar una temporada más en Tercera División, el objetivo marcado al comienzo de esta campaña. Los rojillos vivieron un año de rachas, metiéndose en la pelea de la parte alta en el ecuador y cayendo después hacia zonas peligrosas. Las bajas y la irregularidad marcaron en gran parte su destino, llegando a las dos últimas jornadas con opciones de fase ascenso –se habrían metido si hubiesen ganado sus dos últimos partidos– pero también de acabar en zona de arrastres desde Segunda B –aunque finalmente el punto logrado ante el Ourense fue suficiente para evitarlas–.

Nacho Fernández se mostró contento con el resultado final de la temporada, aunque lamentó no haber podido dar un paso más hacia arriba. “Creo que merecimos algo más para lo que dimos. Solo con vencer al Somozas el domingo habríamos terminado quintos”, afirmó el técnico. “Tuvimos fases diferentes. No empezamos con buen juego pero sí resultados. Con el paso de las jornadas fuimos mejorando pero luego tuvimos un bache que creo que vino en parte provocado por las bajas. Ander, Uriol y Mateo cayeron con lesiones de larga duración y otros como Migui o Fuentes estuvieron siempre con problemas. Eso fue matador. Con una plantilla más amplia podríamos haber terminado arriba. Eso nos daría más opciones, aunque todo son suposiciones. Lo importante es que logramos el objetivo de seguir en Tercera pero nos da pena no haber hecho algo más”, afirmó Nacho, quien alabó el esfuerzo de sus jugadores, en muchos casos forzando con molestias por las bajas.

Mirando hacia el futuro, el técnico de Foz no cierra la puerta a su continuidad en el Estradense el año que viene. “Hablaré con el club y veremos qué hacemos. Habrá que ver si quieren que siga. Yo no cierro la puerta a seguir”, explicó al tiempo que se mostró contento con este año. “Fue una experiencia muy bonita”, manifestó.

Toño Camba. “El equipo siempre dio la cara”

El presidente del Estradense, Toño Camba, considera que el equipo cerró con un meritorio noveno puesto un buen año. Al igual que su entrenador, el presidente considera que las bajas condicionaron su temporada, aunque destacó que, a pesar de eso, “el equipo siempre dio la cara”, con jugadores teniendo que actuar fuera de su posición habitual. “Es una pena porque las dos últimas jornadas nos dejaron mal sabor de boca. Ganando al Ourense podríamos estar ahí en la última jornada, pero no tuvimos suerte. Tampoco la tuvimos con las lesiones ni con los arbitrajes, con decisiones discutidas que siempre cayeron en nuestra contra”, argumentó el dirigente.