El Estradense cierra el domingo la temporada visitando el campo del Somozas, una jornada unificada a las 17.00 horas. Será un día importante para la mayor parte de los equipos de Tercera División, ya que, salvo el Choco, ya descendido, y el Rápido de Bouzas, que será tercero, todos tienen algo que jugarse en este último baile. Uno de ellos será el Estradense. Los rojillos no pudieron lograr el pasado domingo una victoria que asegurase la permanencia y los metiese de lleno en la pelea por la fase de ascenso. Sin embargo, el empate contra la UD Ourense los deja en la atípica situación de poder terminar tanto en la fase de ascenso como de caer a Preferente por los arrastres desde Segunda RFEF.

Mirando primero hacia arriba, a los rojillos no les vale otro resultado en Somozas que no sea una victoria para tener alguna opción de pelear por el ascenso. Esta sin embargo no es la única premisa y ahí es donde todo se complica. Los de Nacho Fernández marchan séptimos con 39 puntos y sus opciones pasan por cazar y superar a la UD Ourense, que es quinto con 42. Lo primero que tendría que cumplirse para que los rojillos escalen esas dos posiciones en la última jornada es que el Gran Peña Celta C pierda su partido contra el Silva. En este caso podría haber otra opción, ya que el Alondras ha denunciado por alineación indebida el partido que disputaron el pasado fin de semana contra el filial del Celta. En caso de aceptarse serían los del Morrazo los que se colocarían con 41 puntos y los que tendrían que perder contra el Paiosaco para que el Estradense los adelantase.

Más difícil es sin embargo la tercera de las premisas para meterse en la fase. Los rojillos necesitan que la UD Ourense pierda en el campo del Arzúa. Al tener el gol average empatado con los ourensanos, todo quedaría pendiente del average general, algo que está claramente a favor de su rival. Los de Nacho Fernández tienen un balance de -4, mientras que los ourensanos cuentan con un +5. De esta manera, para poder superarlos en la tabla, los rojillos tendrían que ganar por ocho goles en Somozas si la UD Ourense pierde por 1-0. En caso de que la diferencia del partido entre los ourensanos y el Arzúa fuese mayor a favor de los locales, la goleada que necesita el Estradense sería menor.

Por todo ello, parece muy complicado que los rojillos terminen metiéndose en la fase por el ascenso, una situación similar a la del descenso. Los estradenses ya saben antes de esta jornada final que en ningún caso caerán a descenso directo y ni siquiera a las dos posiciones siguientes, que quedarán en descenso por arrastre tras la caída de Polvorín y Bergantiños. La duda está ahora en el Ourense, que podría terminar descendiendo, arrastrando de esta manera al décimo clasificado, posición que tiene que intentar evitar el Estradense.

Serían décimos en el caso de que pierdan contra el Somozas y el Alondras derrote al Paiosaco. Con estos resultados ambos los superarían en la tabla, junto al Atlético Arteixo o el Viveiro, que se enfrentan en la jornada final. Uno y otro lograrían en ese partido los puntos necesarios para superarlos.