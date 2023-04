Disiclín Balonmán Lalín y Granitos Ibéricos Carballal retoman esta tarde, a las 19.00 horas, en el Arena, la competición nacional tras el parón de Semana Santa. Tercero y cuarto se ven las caras con el arbitraje de los cántabros Pablo San Emeterio y Javier Ariño, en un partido donde los locales quieren pasar página y recuperar sensaciones. “Parece que las vacaciones nos sentaron bien. Sobre todo a nivel de despejar la mente; los veo más enchufados y con más ganas. Nos ha sentado muy bien mental y físicamente”, reconoce el entrenador lalinista Pablo Cacheda.

El Disiclín podrá contar con todos sus efectivos menos Xabier, con molestias en un gemelo, y Roberto Álvarez, sancionado. Bruno, Pedro y Tate vuelven muy recuperados de sus vacaciones para un encuentro crucial: “Es uno de los duelos más complicados de los que nos quedan. Nos enfrentamos al tercer clasificado y además un equipo de calidad, con gente joven, que le gusta el balonmano rápido y que tienen jugadores de mucha intensidad. Es un completo, con una portería con experiencia en Asobal y División de Honor Plata”, aclara Cacheda. Para él, “después del último mes de competición, la clave sin duda estará en recuperar el nivel defensivo que mostramos en fases anteriores de la temporada. Llevamos un mes sin poder llegar a él, y por eso es en lo que más trabajamos esta semana porque es lo que más me preocupa. Si no mejoramos a nivel defensivo, a la portería le cuesta sacar balones y no podemos tampoco imprimir la velocidad que nos gustaría”.

Dos horas antes, en el Municipal juega el Proquideza Balonmán Loriga con el líder Mecalia Atlético Guardés en la fase por el título de la Segunda División Autonómica.