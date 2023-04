A falta de dos jornadas para que finalice la competición y a la espera de los partidos que quedan por disputar hoy, solo hay un equipo en la Tercera División Gallega que ya no tiene un objetivo, el ya descendido Choco. La reducción de equipos hasta 16 y la igualdad que ha reinado en la competición han regalado un emocionante final de liga en el que quedan muchas cosas por decidir. Un buen ejemplo de este abierto final de temporada es el Estradense. A estas alturas los de Nacho Fernández tienen opciones tanto de meterse en la fase de ascenso como de terminar descendiendo por arrastres, una locura que se decidirá en dos jornadas finales entre el cielo y el infierno.

Tras su importante victoria del pasado jueves en el campo del Choco todo apunta a que el Estradense terminará la temporada en una cómoda zona media. Mirando hacia abajo los rojillos marchan ahora sextos. Tienen siete puntos de ventaja sobre el descenso directo, en que ya no caerían de ninguna manera pero si están en riesgo de descender por los arrastres desde Segunda RFEF. Todo apunta a que desde arriba podrían caer Bergantiños y Lugo B, dos arrastres que podrían convertirse en tres con los problemas del Ourense. Esto implicaría que 6 de los 16 equipos de Tercera podrían terminar descendiendo, una debacle en la que podría terminar cayendo el Estradense si no suma en las jornadas decisivas de la temporada.

Sin embargo, mirando hacia arriba, los rojillos también tienen opciones de meterse en el play off de ascenso y realmente no es nada descabellado. A la espera del partido que deben jugar hoy el Ourense y el Arosa, los rojillos están a tres puntos de los ourensanos, a los que deben enfrentarse el próximo fin de semana en el Municipal de A Estrada y al que superarían por el go average si vencen. Por el medio podría meterse también el Somozas, equipo que está a un punto de ellos y que tiene que jugar hoy, pero los rojillos se enfrentan a ellos en la última jornada, por lo que también dependerían de sí mismos llegado el caso. A cuatro puntos por arriba los de Nacho Fernández también tienen a un Villalbés con un calendario de los más complicados en estas dos jornadas.

A pesar de esas opciones de meterse en fase de ascenso, el entrenador de Foz considera que su equipo debe seguir mirando hacia abajo y centrarse en sumar esa victoria que asegure la permanencia. “Por arriba necesitamos muchas combinaciones y dependemos de otros. Lo único que podemos controlar es el descenso. Una vez lo consigamos, luego ya veremos”, afirmó.