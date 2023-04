El Club Deportivo Estradense volverá a jugársela esta tarde, a las 18.00 horas, en Santa Mariña, durante su visita al campo del descendido Choco. Tras la amarga derrota del domingo en casa con el Arteixo, los hombres de Nacho apuestan por pasar página y prefieren pensar en positivo sabedores de que gran parte de las opciones de permanencia pasan por ganar en el encuentro que dirige el colegiado ferrolano Marcos Padín. Será un partido a vida o muerte, donde sólo vale ganar. De todas formas, aún perdiendo hoy en la tierra del choco los rojillos no estarían descendidos, aunque estarían ante una panorama futuro muy complicado. La condición de descendidos de los de Redondela no es óbice para que quieran ganar su partido. De todas formas, en el conjunto de A Estrada también creen tanto Ourense como Somozas se jugarán mucho en las últimas jornadas, por lo que quedaría mucha tela que cortar al respecto. Eso sí, todo se pondría muy difícil de no puntuar de 3 en el municipal de Santa Mariña.

Porrúa, que fue baja de última hora el domingo ante el Arteixo, entrenó ayer y podría estar a disposición de Nacho para el encuentro de hoy. La única ausencia confirmada segura, además de los habituales de larga duración, es la de Ivi que deberá cumplir su partido de sanción por acumulación de tarjetas. Y en cuanto al planteamiento del partido, el Estradense sabe que deberá ir a por el Choco desde el pitido inicial pero cuidándose de mantener a cero la portería rojilla. En el equipo de Nacho son conscientes de que el equipo hace pocos goles y, por lo tanto, necesita tener su portal libre de sustos si quiere aspirar a sumar una victoria que recargaría de moral al equipo en lo que resta de campeonato. El autobús rojillo a Redondela La afición rojilla ha respondido a la llamada del Estradense para viajar esta tarde con el primer equipo. Más o menos 15 personas ya habían confirmado ayer por la mañana su presencia en el autocar, que necesita un total de 30 reservas para poder partir finalmente hacia tierras “choqueiras”. La intención es fletar un autobús con entrada incluida, aunque no siempre gratuita. Los menores de 18 años quedan exentos de pagar, mientras que para los aficionados de entre 18 y 25 tendrá un precio de cinco euros y de diez para los mayores de 25 años. La salida del bus será desde el Novo Municipal a las 16.30 horas.