La Federación Española de Bádminton acaba de hacer pública la lista de los 22 jugadores (14 chicos y 8 chicas) que participarán en la concentración de categoría sub 19, que se celebrará en Madrid del 4 al 7 de mayo. Entre todos ellos se encuentra la perla del Club Bádminton A Estrada, Iziar Barcala. En el club manifestaban ayer sentirse “muy orgullosos de esta convocatoria, ya que es un premio al buen trabajo que está haciendo nuestra jugadora, que todavía es sub 17 de primer año”. Iziar Barcala no será la única gallega en la convocatoria, ya que también está citada la joven jugadora del Club Bádminton Athlos de Ourense, Ana Nóvoa, para el evento a celebrar en la capital de España.