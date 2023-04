Canteranas de campeonato en A Gandareira

Tres niñas de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes se proclamaron ayer en Silleda subcampeonas gallegas sub 14 de selecciones comarcales. Las dezanas Azucena Fidalgo y María Lalín, que militan en el Victoria santiagués, y la estradense Ainhoa Castro, que juega con la Escola A Estrada FB, brillaron con el combinado de Santiago sobre la hierba sintética del campo de A Bandeira en una competición que congregó a numeroso público en las gradas. El conjunto naranja sólo fue superado por el equipo de Vigo en la final (1-4), donde el tanto santiagués fue obra de la estradense Ainhoa. Antes, la selección de Santiago se paseó en los dos primeros partidos de la competición celebrada en A Gandareira goleando por 3-0, primero al equipo de A Costa con un doblete de Ainhoa, y después a Ferrol con un tanto, también, de la jugadora de A Estrada. En el partido por el tercer y cuarto puesto, Ferrol se impuso a Ourense en la tanda de penaltis tras finalizar el encuentro sin que se moviera el marcador. En la categoría sub 11 femenina, Nayara Taboada, de la Escola de Fútbol Lalín, fue tercera también con Santiago en la competición que tuvo como escenario el campo de Outeiriño. Al igual que sucedió con la categoría sub 14, en esta la selección viguesa también se hizo con el título. Las olívicas se impusieron por un claro marcador de 3-0 al combinado de Pontevedra.

Masculino Por otro lado, el lunes el Cortizo de Lalín acogió el Gallego masculino de selecciones comarcales. En la categoría sub 11, Santiago y Vigo disputaron la gran final en la que los olívicos se impusieron por un marcador final de 3-2 a un equipo donde militaban Manu Vázquez y Guille Linares, de la EF Lalín. En la cita de categoría sub 13, el título se lo jugaron sobre la hierba sintética del Municipal de la capital dezana Ourense y Lugo. El nuevo campeón gallego fue el combinado lucense, que se impuso al ourensano en la tanda de penaltis después de igualar a un tanto en la final. Lalín y Silleda coronaron de esta forma a las mejores canteras de Galicia en jornadas consecutivas.