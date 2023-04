Lalín y Silleda coronarán a los campeones y a las campeonas gallegos de selecciones comarcales durante esta Semana Santa en una doble jornada de fútbol en estado puro con motivo de la disputa de la fase final del Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales en las categorías Sub 11 y Sub 13 masculinas y Sub 11 y Sub 14 femeninas. El renovado Manuel Anxo Cortizo de Lalín y su anexo serán la sede de la cita masculina durante la jornada de hoy, y los campos de Outeiriño (Silleda) y A Gandareira (Bandeira) acogerán mañana el campeonato femenino. En Fútbol 8 habrá 6 partidos en la liguilla de grupos, otorgándose 3 puntos por victoria y 1 por empate. La suma de puntos totales obtenidos en las dos fases dictaminará las 4 selecciones clasificadas para las semifinales. En Fútbol 11 se jugarán 2 partidos en la primera fase y se jugará 1 partido en la segunda, otorgándose 3 puntos por victoria y 1 por empate. La suma de puntos totales obtenidos en las dos fases dictaminará las cuatro selecciones clasificadas. La competición dará comienzo a las 10.00 horas y se desarrollará hasta las 21.00 horas en ambas competiciones.