El Disiclín Balonmán Lalín sigue sin levantar cabeza. Los de Cacheda cayeron ayer de nuevo por la mínima (26-25) en la pista del Calvo Xiria, aunque dando una mejor impresión. Tras una primera mitad con un alto ritmo impuesto, defensas presionantes, circulaciones rápidas y buenas intervenciones de los porteros, se llegó al descanso con empate (14-14). En la reanudación con otra igualada (23-23), se sabía que el equipo que mantuviese los nervios templados ganaría. Y los nervios parecieron perderlos los árbitros asturianos. Un lanzamiento errado de Román por falta que no fue señalada, propició dos rápidas contras de ambos equipos con nuevo empate. A falta de 30 segundos no pitaron una clamorosa falta en ataque local, 2 minutos a Bruno por protestar y el Xiria no falló en su último ataque.