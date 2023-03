Azu, la joven aprendiz de Joselu

Desde muy pequeña Azucena Fidalgo “Azu” llamaba la atención por las calles de Silleda. Enfundada en una camiseta del Valencia que le regaló su tía, la joven iba siempre acompañada por un balón. “La gente piensa que fue cosa mía pero la verdad es que fue ella la que desde muy pequeña quería jugar al fútbol”, recuerda su padre, Manuel Fidalgo. Hoy, Azu ya no es del Valencia, sino del Atlético de Madrid –dice que por llevar la contraria a los del Madrid, que siempre ganan– y es fan de su vecino Joselu –del que en estos días presume orgullosa con sus compañeras al conocerlo desde muy pequeña–. Lo que no ha cambiado sin embargo es su pasión por jugar al fútbol, tanto que ya se ha convertido en una de las destacadas promesas del fútbol gallego femenino.

La jugadora silledense de once años vive días intensos. A su día a día con el Victoria de Santiago infantil se unen sus entrenamientos con la Selección Gallega Sub-12 y los preparativos con la Selección Comarcal de Santiago, con la que trabaja con vistas al Campeonato Gallego de Selecciones Territoriales que tendrá lugar la próxima semana en su tierra. Azu es una pieza importante en todos esos equipos a pesar de tener que jugar con compañeras de mayor edad.

La andadura de la futbolista trasdezana en este deporte comenzó sin embargo en la Escola de Fútbol Silleda, cantera a la que llegó con solo cuatro años cuando todavía estaba en la categoría biberón. A partir de ahí, fue escalando niveles dentro de la escuela trasdezanas, siempre formando parte de equipos masculinos.

Su camino sin embargo dio un giro importante cuando un entrenador del Victoria de Santiago la vio jugar. El equipo compostelano habló con ella y con su familia para plantearles un fichaje y así fue como Azu hizo las maletas para dejar Outeiriño. En el Victoria le aguardaba por primera vez un vestuario íntegramente femenino, algo que le gustó a pesar de estar muy cómoda con sus compañeros del Silleda, pero también un nuevo reto deportivo. Fue un año de salto a la categoría infantil y de paso al fútbol 11, y todo ellos con un nuevo entrenador que decidió darle un cambio a su juego. Tras destacar como extremo, en el Victoria decidieron readaptarla para convertirla en mediocentro, una posición en la que puede tocar más balón y participar más en el juego. Azu tardó poco en adaptarse al cambio.

Su gran aclimatación al Victoria tuvo su continuidad con la selección gallega Sub-12, con la que ya ha realizado numerosos entrenamientos y ha participado en torneos. En estos momentos está en la lista de 16 preseleccionadas para el Campeonato de España, al que irán 14 jugadoras.

“Al final tuve que hacerle un pequeño campo de fútbol en casa”, explica su padre al recordar la progresión de Azu en este deporte. “Siempre está viendo partidos en la televisión o del Silleda. Su vida ahora mismo es el colegio y el fútbol”, añade. La niña de la camiseta del Valencia es hoy una de las jugadoras a seguir dentro del fútbol gallego y silledense, un municipio pequeño al que su vecino más ilustre ha puesto en mapa del fútbol internacional en estos días. Azu comenzó a seguir a Joselu cuando estaba en el Alavés y tuvo ocasión de conocerlo en el campo de Outeiriño. En estos días, la joven jugadora presume orgullosa de ser su mayor admiradora.

Una más en un mundo de niños

El caso de Azu no es nuevo en las canteras de fútbol. La trasdezana quería jugar pero no tenía un club femenino cerca, así que desde muy pequeña formó parte de equipos íntegramente masculino de la Escola de Fútbol Lalín, donde siempre se encontró a gusto. La futbolista sin embargo no dudó en dar el salto al Victoria para enrolarse en un equipo íntegramente femenino. En Santiago encontró su sitio y un grupo de amigas con las que compartir pasión.