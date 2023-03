La selección española viajará a Podebrady (República Checa) para disputar el Campeonato de Europa de Marcha por Equipos el domingo 21 de mayo y lo hará con un equipo de 22 atletas llamado a luchar por todo. En la localidad checa España contará con cinco medallistas europeos absolutos y tres finalistas continentales, incluidos los vigentes campeones absolutos de 20 y 35 kilómetros y la subcampeona de 35. Entre todos estará también una estradense, que ayer se sentía como la mujer más feliz del mundo.

El camino de Carmen Escariz hasta esta convocatoria no fue nada fácil. La marchadora estradense tocó el cielo el año pasado con su participación con España en el Mundial de Omán. Era una carrera sobre los 35 kilómetros y con mucho calor que no se adaptaba a sus características pero la deportista del Ourense Atletismo aportó su granito de arena a la medalla de plata en su estreno con España.

Animada por ese logró, la estradense puso rumbo este curso a Madrid para subir su nivel de entrenamientos con el grupo de la Blume. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Llegaron las molestias físicas que la afectaron a nivel psicológicos. Escariz necesitó meses para superar ese mal momento, una eternidad que la acercó demasiado a la parte importante de la temporada. “Sabía que tenía opciones pero también que eran pocas. En el 35 era imposible pero estaba el Campeonato de España de los 20. Lo tenía que hacer muy bien porque me jugaba todo a una carta. Durante los meses previos me centré en preparar esa carrera lo mejor posible. Llegaba un poco justa de preparación pero con buenas sensaciones”, recordó ayer la atleta.

En el Nacional celebrado el domingo logró un gran sexto puesto y la mínima para el Europeo, así que quedaba esperar. Ayer, la selección anunció su convocatoria y ella estaba entre las cuatro elegidas para el Europeo de 20 kilómetros. “Trabajé mucho, lo pasé mal y también tuve un poco de suerte para estar aquí. Ahora, con la ilusión que tengo, solo me queda trabajar al máximo para llegar lo mejor posible”.