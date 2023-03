El Kartódromo Internacional Lucas Guerrero de Chiva, después de acoger numerosas pruebas de internacionales desde su inauguración en 2014, acoge desde hoy hasta el próximo domingo, por primera vez una prueba FIA Karting, con motivo de la primera ronda del Campeonato de Europa de las categorías OK y OK-Junior. En esta última corre el piloto silledense de Parolin Christian Costoya, que debuta de esta forma en una competición de ámbito continental.

La mayoría de equipos y pilotos, tuvieron la oportunidad de habituarse a su recorrido de 1.428 metros días atrás, cuando allí tuvo lugar el primer asalto de Champions oh the Future, certamen en el que se utilizan los mismos neumáticos (MG para OK y Vega para OK-Junior) y reglamento FIA Karting, y donde Costoya mostró sus habilidades en su nueva categoría. En este sentido, no será un escenario desconocido, ni mucho menos, para los pilotos españoles que participarán en la prueba, como es el caso del joven deportista de Silleda, algunos habituales del certamen, mientras que otros aprovecharán la disputa de la cita en Valencia, para debutar en competición FIA Karting, como es el caso del trasdezano.

En OK-Junior, aparecen entre los 92 inscritos junto a Costoya nombres como Raúl Zunzarren, Sandro Pérez, Luna Fluxá, Miquel Blascos, Daniel Dallakyan, Hugo Martí y Álex Martínez, mientras que en OK, que reúne a 90 inscritos, se encuentran pilotos de la talla de Lucas Fluxá, Adrián Ferrer, Nacho Tuñón, Eloi González y Aarón García. Se trata de un campeonato a cuatro citas siendo la primera de ellas en España, que será seguida de la de localidad checa de Trinec (18-21 de mayo), la danesa de Rodby (15-18 de junio) y, por último la italiana de Castelletto (27-30 de julio).

Desde el equipo de Costoya se indica que como viene siendo habitual la categoría Ok-Junior es la más exigente contando con más de 100 inscritos de distintas nacionalidades. El programa de la cita levantina indica que la carrera de Chiva echará a andar con los entrenamientos libres oficiales para dar paso mañana a un Warm up, seguido de la sesión de clasificación y dos eliminatorias más. Ya el sábado tendrá lugar otro Warm up más y las cuatro eliminatorias restantes que serán las que establezcan el orden de salida para la prefinal del domingo con su posterior final

En cuanto a las opciones de Costoya en este certamen europeo, su nombre aparece en todas las quinielas del paddock situándolo entre los cinco primeros del campeonato. Sin embargo, en su equipo evitan triunfalismos innecesarios ante una competición donde los contratiempos en forma de avería o accidentes (suelen ser habituales en esta categoría) echen por tierra el trabajo del joven de Silleda. Tanto él como Parolin saben que evitar errores será algo primordial.