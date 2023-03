El Estradense no podía pedir más. Tras una tarde de tensión y pasión los rojillos se iban a casa con tres puntos de esos que valen mucho más de lo que dicen. Los de Nacho Fernández necesitaban ganar para no caer a puestos de descenso. Debían hacerlo tras una nefasta racha de 4 puntos de 24 posibles y ante un rival, el Gran Peña, que llegaba en un gran momento de forma. El filial del Celta sin embargo se topó en A Estrada con una trampa inesperada. El club llamó a filas a las afición a lo largo de la semana y esta respondió como en las mejores ocasiones. En una entrada inmejorable y con un público entregado, los rojillos encontraron el marco perfecto para volar.

“Ver el campo como estaba y con toda esa gente animándonos ayudó muchísimo”, afirmó el técnico de Foz tras el encuentro. “En nombre del cuerpo técnico y de los jugadores tenemos que dar las gracias al club y a los aficionados por todo lo que hicieron por nosotros. Éramos conscientes de lo que nos estábamos jugando en este partido y en un campo así sabemos que tenemos un plus con respecto a nuestro rival”.

Nacho considera que su equipo realizó un muy buen partido ante un gran rival. “A nivel técnico son de los mejores de la liga y hacen mucho daño si logran tener el control. Ahí estuvimos muy bien, siempre muy encima de ellos. Nos les dejamos hacer el juego que más les gusta. Sabíamos lo que teníamos que hacer y lo hicimos muy bien. Esa es la línea a seguir”, afirmó al tiempo que destacó la intensidad del juego de sus hombres.

El técnico señaló que una derrota podría haberlos metido en descenso, una amenaza que salvaron por el momento, aunque ya mira hacia el futuro con la sombra de los arrastres por encima. “Para asegurar la permanencia debemos ganar los dos de casa y conseguir algo fuera”, argumentó. Los rojillos cuentan además con varios enfrentamientos contra rivales directos en la lucha por la permanencia, como Silva, Arteixo o Somozas, que serán claves. Nacho también alabó el trabajo de Javicho, que tuvo que jugar como central improvisado y, especialmente, su disposición desde el primer a asumir ese reto en beneficio del equipo.

Javicho, un veterano al que ya solo le queda jugar como portero

Uno de los protagonistas del partido fue Javicho. El Estradense llegaba a este importante encuentro con solo un central disponible y con dudas sobre quién ocuparía ese puesto. Finalmente el elegido fue el veterano jugador estradense, quien cumplió a la perfección con el reto. “Ya solo me queda jugar de portero. Si hace falta, no hay problema”, bromeaba tras el partido un hombre que ha destacado a lo largo de su carrera por su polivalencia. Comenzó como delantero, pasó después a la banda y finalmente se asentó como centrocampista y lateral. Ahora también es una opción como central. “Estuve cómodo. lo importante es hacerlo fácil y no complicarse la vida”, afirmó. El rojillo señaló que todo salió perfecto en una tarde en la que lograron cambiar la mala dinámica que traían y en la que contaron con un gran apoyo desde la grada. “La iniciativa del club fue todo un acierto. Hacía tiempo que no veía así el campo. Todo salió perfecto”, apuntó, aunque reconoce que todavía queda mucho trabajo por delante para salvarse.