El médico Juan José García Cota es uno de los vecinos más conocido de A Estrada, con una larga y reconocida trayectoria dentro del mundo del fútbol a sus espaldas. El responsable médico del Celta de Vigo y hasta hace poco de la Selección Española recibirá el homenaje del Club Deportivo Estradense el próximo día 25. Será en la gala anual del club cuando Cota recibirá el cariño de la familia rojilla y de muchos amigos que ya se han apuntado al acto que tendrán lugar en el Pazo de Xerlís.

Su larga trayectoria en el mundo del fútbol le ha llevado a vivir un gran número de historias, muchas de las cuales tienen como protagonistas a grandes figuras del fútbol nacional. Otras tienen que ver con su larga etapa como portero del Pontevedra C.F. o de su paso por el Compostela y el Villalonga, antes de terminar su carrera en el Club Deportivo Estradense, entidad a la que después ayudaría durante años como presidente.

Sin embargo, la historia de García Cota en el fútbol comenzó mucho antes, cuando con once años y animado por sus compañeros de clase se enroló en las filas del Callobre, un club que ya de aquella trabajaba con el fútbol base en los campos de tierra de la zona. Así fue como el ahora médico se presentó temeroso a su primer entrenamiento del equipo alevín, donde se encontró de entrenador con un hombre muy conocido en el mundo del fútbol estradense, José Pombo, quien echaba una mano a Lino Rivadulla con los equipos más pequeños.

“Faltaba una semana para que empezase la liga y no teníamos portero”, recuerda el por entonces entrenador. “Él era pequeño y gordo, así que pensé que lo mejor era ponerlo de portero. No sabía parar pero al menos ocuparía portería. Sin embargo, él no quería. Quería jugar delante. Al final lo convencí y por medio de un amigo conseguí que le hiciesen la ficha poco antes del primer partido”. Ese primer encuentro enfrentó al Callobre con el Boqueixón. Los de Pombo terminaron perdiendo por 5-0 con García Cota estrenándose como portero en partido oficial. “Perdimos claramente pero la verdad es que no fue culpa suya”, apunta el exentrenador.

Pombo comenzó a partir de ahí a trabajar con su nuevo guardameta, que poco a poco se fue acostumbrando a su posición bajo los palos. “Recuerdo que al principio no quería tirarse. Aquellos campos estaban siempre embarrados y él no quería ir al suelo. Cuando acababa el entrenamiento y los demás se marchaban al vestuario, yo me quedaba con él practicando y me tiraba para que aprendiese”, recuerda el técnico alabando la gran carrera que aquel joven terminó teniendo en el mundo del fútbol como portero.

“Desde aquella época hasta ahora siempre fuimos amigos. Recuerdo que el día que murió mi madre él estaba a las nueve de la mañana esperando a las puertas del tanatorio. Me dio un abrazo y me habló de aquellos años de niño en el Callobre cuando lo obligué a ponerse de portero. Es una gran persona que se merece todos los homenajes”, argumentó el exentrenador.