El retorno de Tate a la pista fue una de las mejores noticias para el Disiclín Lalín el pasado fin de semana. El pivote comenzó a aportar para su equipo desde el primer minuto, con un buen partido que sirvió para recordar la importancia del jugador lalinense para dar equilibrio a los de Cacheda.

–¿Qué tal las sensaciones en su retorno a la competición?

–Mejor de lo esperado. Iba un poco con respeto a un lesión que llevaba mucho tiempo dándome la lata. Además, el viernes pasado tuve un susto en el otro tobillo. Sin embargo, me encontré bien, cómodo y sin dolor.

–A lo mejor se esperaba que tuviese menos minutos en pista.

–El viernes ni sabía si iba a ir convocado. Fue una alegría muy grande pero comentándolo en casa les dije que seguramente no iba a jugar o solo cinco minutos después de tanto tiempo parado. A mitad de la primera parte Pablo me mandó a calentar y me dijo que íbamos con todo. Al final creo que jugué unos cuarenta minutos. Conseguimos dar un cambio en un partido que comenzamos perdiendo 1-6. Fuimos capaces de recomponer la dinámica y lucharlo.

–Se operó en noviembre pero sus problemas con el tobillo venían de mucho más atrás.

–La lesión fue el 3 de diciembre de 2021. Inicialmente se pensó que era un esguince y comenzamos a trabajar en ello pero la recuperación no iba bien. Yo seguía con inflamación y dolor. Un mes después me hicieron una resonancia y el informe era demoledor. Era una cantera. Cuando algo empieza mal, acaba mal. A partir de ahí todo se alargó y hasta el 22 de noviembre del 2022 no me operé. Por el medio los traumatólogos no se ponían de acuerdo. Buscaban un tratamiento conservador, sin tener que operar, pero no mejoraba. Al final, el doctor Arriaza fue el que lo vio claro y me dio una solución, que pasaba por operar.

–Sin embargo volvió rápido una vez operado.

–No teníamos muy claro cuando iba a estar. Ni el doctor, ni Clínica Deza ni Alberto Mouriño, en el Centro Move, habían visto una lesión similar a la mía, por lo que no había una estimación. Todo iba en función de mis sensaciones. Fue algo un poco a ciegas.

–¿Qué era exactamente la lesión que tenía?

–Es largo. Tenía una rotura completa del ligamento del peroné anterior, una distensión en el ligamento interno importante, una fisura en el astrágalo y una lesión osteocondral en la distensión astragalina. Parece un trabalenguas.

–Le llevaría un tiempo aprenderse todo eso.

–Tengo una foto en el móvil y a todos los que me preguntan se la enseño.

–¿Cómo estuvo viendo desde fuera al equipo?

–Este no ha sido un buen año a nivel de lesiones. No tuvimos suerte en ese sentido pero la clasificación demuestra que este equipo hinchó el pecho y peleó al máximo. Los resultados salieron muy bien. A comienzo de temporada no contábamos con estar en esta situación. Este era un año que perdimos a gente importante y entraban jugadores nuevos y jóvenes. Para nosotros era un año de transición.

“Estar ahí dice mucho del trabajo que se hizo”

–Es una temporada para elogiar.

–Sin duda. Estar segundos y dependiendo de nosotros mismos a estas alturas para meternos en fase de ascenso dice mucho de trabajo que se hizo.

–Y ahora, ¿se ven con opciones?

–Por supuesto. Nosotros estamos con muchas ganas y con mucha ambición. Depender de nosotros es una ventaja muy grande. No tenemos que estar echando las cuentas de la lechera. Para nosotros es un objetivo bonito pero también es un premio a un año realmente complicado por las lesiones. Casi cada fin de semana teníamos a gente tocada. Miguel y yo estuvimos tres o cuatro meses Bruno estuvo parado mucho tiempo, lo mismo que Breixo... tenemos que ir una semana seguida al Corpiño. Estamos cayendo como moscas. A pesar de eso, estar ahí, intentando conseguir una fase, es la bomba. Creo que a veces la gente no se da cuenta del esfuerzo que se hace. Aquí hay mucha gente que trabaja y en trabajos duros. Pero cuando acaba el día, vienen a entrenar y lo dan todo para que cuando llegue el sábado poder estar ahí compitiendo y luchando en los puestos más altos.