Lalín y Silleda recogen el testigo de O Porriño y Mos y coronarán a los campeones gallegos durante la Semana Santa. Será en una doble jornada de fútbol en estado puro con motivo de la disputa de la fase final del Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales en las categorías sub 11 y sub 13 masculinas y sub 11 y sub 14 femeninas. Se usarán el renovado Manuel Anxo Cortizo (Concello de Lalín) y su anexo para la cita masculina durante la jornada del lunes 3 de abril y los campos de Outeiriño (Silleda) y A Gandareira (Bandeira), los dos en el Concello de Silleda, para el campeonato femenino 24 horas más tarde, el martes 4 de abril.