El Estradense afronta las seis últimas jornada de liga en Tercera División con unas urgencias inesperadas hace solo unas semanas. Los rojillos han pasado de estar en puestos de play off de ascenso a mirar de cerca el descenso. La culpa de esa peligrosa bajada hacia los infiernos la tiene una racha horrible de resultados, con solo cuatro puntos sumados de los últimos 21 que han puesto en juego. Esa mala dinámica de juego, acrecentada por una plaga de bajas en posiciones claves, ha dejado a los estradenses a solo dos puntos del descenso directo y solo un puesto y un punto por encima de los descensos por arrastres que podrían provocar Coruxo y Ourense desde la Segunda RFEF.

“Hay preocupación porque nos estamos complicando. Los de abajo están ganando y apretando y nosotros no”, manifestó ayer el técnico de los rojillos, Nacho Fernández. “Hubo además resultados que están dando un vuelco a la clasificación, como las tres victorias del Alondras o los buenos resultados de Arteixo o Paiosaco”, añadió al tiempo que señaló que deben ganar, como mínimo, tres de los seis partidos que les quedan para asegurarse la permanencia en la categoría una temporada más.

“Estábamos en una dinámica muy buena y ahora mismo nuestra racha es muy mala. No podemos esconder la realidad. Los resultados son los que son”, explicó Nacho que apunta a dos factores para explicar este bajón después de que el equipo diese muestras de estar capacitado para pelear en posiciones más altas. Uno de ellos son las bajas. El técnico recordó que en muchos partidos están jugando con hasta seis titulares lesionados, algo que en una plantilla corta como la del Estradense se deja notar. Además, gran parte de estas bajas se están centrando en la parcela defensiva, donde lleva tiempo con solo un central específico Carabán, algo que no cambiará de aquí a final de temporada. Por otro lado, Nacho considera que algunos partidos se terminaron perdiendo por no poner “suficiente intensidad”, con fallos en los marcajes, especialmente en el balón parado.

El entrenador se mostró sin embargo convencido de que conseguirán evitar los problemas con el descenso y destacó la unión del equipo para lograrlo. “Estamos tranquilos. Vamos a pelear con lo que tenemos”, afirmó.

La primera prueba de fuego será el fin de semana cuando reciben al Gran Peña. En este encuentro no podrán disponer de Carabán por acumulación de amarillas por lo que el lateral Ivi es ahora mismo el único para jugar en el centro de la zaga. “Alguna solución encontraremos”, manifestó Nacho.