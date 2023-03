El Lalín saldó con un empate (2-2) la importante visita del Xallas al Manuel Anxo Cortizo. Los rojinegros afrontaban este cara a cara entre dos de los candidatos a disputar la fase de ascenso con la premisa de no perder para no caerse de los puestos de privilegio y lo hicieron con un reparto de puntos que los mantiene cuartos pero con el average particular ganado sobre sus tres rivales por las dos plazas que quedan por decidir: Flavia, Dumbría y el propio Xallas.

El choque jugado ayer en el Cortizo con una buena entrada dejó una primera parte sin goles y casi sin ocasiones entre dos equipos que no expusieron demasiado. Todo cambió en la segunda parte con el tanto de los rojinegros, obra de Manuel Casal. La alegría duró poco a los locales, ya que el Xallas dio la vuelta al marcador con dos tantos en un minuto. A partir de esos goles el Lalín cambió de sistema y se la jugó con tres centrales y dos delanteros. Su acosó obtuvo recompensa con un tanto de Borja Casal que colocaba la igualada. En el tramo final, Víctor pudo dar la victoria al Lalín pero falló en el mano a mano con el meta rival. Derrotas dezanas Los otros tres equipos dezanos de Primera Autonómica saldaron sus partidos con derrotas, todas ellas lejos de su feudo. El Cruces perdió por 3-0 en su visita al campo del Dumbría. Los locales se adelantaron en la primera parte y sentencieron el choque con dos tantos en el tramo final. Esta victoria llegó además a pesar de quedarse con un hombre menos en el minuto 27 tras ver Pape Babacar la roja directa. Los dezanos por su parte se quedaron con ocho jugadores en la segunda parte. Primero por la doble amarilla a Moisés Barreiro en solo tres minutos. Luego llegó la roja directa a Xabier Sanmartín en el minuto 72. Finalmente Brais Rendo vio su segunda amarilla. Tras este resultado los de Marc Vidal marchan decimosegundos con 27 puntos. El próximo fin de semana reciben al Xallas. Un puesto por encima y con un punto más se encuentra el Agolada, equipo que en esta jornada perdió por 4-0 en el campo de un Negreira que está metido en la lucha por el ascenso. Los locales se adelantaron en la primera parte y sentenciaron el choque en la segunda con dos tantos en dos minutos. En la próxima jornada el Agolada recibe al Baio. El Silleda por último vendió cara su derrota en el campo del Esteirana, cayendo por 1-0. Los trasdezanos encajaron su sexta derrota consecutiva en un partido que se decidió con un tanto de los locales en el minuto 57. El Silleda terminó jugando con uno menos por la expulsión de Pablo Fontao en el minuto 81 por roja directa. La semana que viene reciben al Calo.