Disiclín Balonmán Lalín y Balonmano Ingenio prometen un buen espectáculo, hoy, en el multiusos Lalín Arena. Los dos conjuntos llegan a la cita de la jornada 23 sólo separados por 3 puntos y, por lo tanto, con mucho que jugarse en un partido que pitarán los andaluces Pedro Víctor Naranjo y Álvaro Palop a las 19.00 horas. En el cuadro local reina la tranquilidad después de tres victorias consecutivas, mientras que entre los isleños la consigna es seguir sumando de 2 tras imponerse con claridad al Lavadores.

Y es que por fin las buenas nuevas campan a sus anchas en el seno de los rojinegros. El propio Pablo Cacheda anunciaba ayer la recuperación de dos puntales del Disiclín para este importante compromiso liguero: “Venimos de una semana bastante buena. Además, en el capítulo de bajas recuperamos para este partido a Tate y a Miguel. Por lo tanto, pienso que son muy buenas noticias. Sólo (entre comillas porque después de mucho tiempo yo creo que lo podemos decir) tenemos ahora en la enfermería a una persona como es Pedro. Eso se nota mucho en el día a día. Se nota a la hora de entrenar y a la hora de ver los emparejamientos y las posibilidades que tenemos en el día a día y espero que se note mañana (por hoy) también”.

Así las cosas, el técnico lalinista se muestra confiado en sus posibilidades de completar una escuadra de garantías delante del siete isleño. Indica que “espero encontrar un equipo, sobre todo, más compacto en el que incorporamos dos jugadores más a las rotaciones. Uno de ellos muy importante, como es Tate, porque no cabe duda que todos somos conscientes de lo que aportó hasta el momento de su operación. Entonces, aunque mañana (por hoy) su papel probablemente no sea el de protagonista, sí creo que en esas rotaciones nos podrá echar una mano muy grande igual que Miguel. En ese aspecto, llegamos con el equipo mucho mejor formado que en las últimas semanas. A ver si todo va bien en el último entrenamiento y no tengamos que lamentar ninguna baja pues contaremos con una convocatoria en la que posiblemente no haya juveniles porque, además, juegan mañana (por hoy) por la tarde”.

Centrándose en la contienda, Pablo Cacheda vaticina un interesante duelo entre dos equipos con hambre de victorias e inmersos en la pelea por los puestos de la zona tranquila y noble de la tabla. Por eso se congratula de poder contar con “jugadores con un poco más de experiencia para un partido como es este contra Ingenio, que vienen aquí a no perder comba con nosotros. Están a tres puntos ahora mismo y creo que es fundamental el partido tanto para ellos como para nosotros, que intentaremos distanciarnos de un perseguidor inmediato. Ellos buscarán acercarse lo máximo posible al segundo puesto de la clasificación”.

Por otro lado, las jugadores del Coreti, Antía González y Mencía Payo, fueron oro y plata, respectivamente, con los equipos de los campus de Santiago y de Vigo en el Campeonato Gallego Universitario.