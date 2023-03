El Disiclín Balonmán Lalín viaja esta tarde a Redondela para enfrentarse en la Bombonera, a las 19.30, al colista SAR Plastic Omnium con el arbitraje de los gallegos Julio Villanueva y Pablo Torreiro. En la expedición rojinegra no estarán las bajas conocidas de Tate, Pedro y Miguel. Además, Bruno, que la semana pasada sólo jugó dos minutos, “ya podremos contar con él de una manera más contundente y de más minutos”, asegura el técnico lalinista Pablo Cacheda.

En el seno del conjunto dezano no se fían de la clasificación en la que los redondelanos son colistas. “Son un equipo al que este año no le están saliendo para nada las cosas. Están ahí abajo con 4 puntos pero tampoco es que tengan resultados demasiados abultados. No hay una diferencia de nivel muy grande, como sabemos y somos conocedores de que cuando entras en ese tipo de rachas es muy difícil salir”, explica el técnico visitante. Saber a quién te vas a enfrentar hoy es toda una incógnita para el Disiclín, sobre todo teniendo en cuenta el convenio de los “choqueiros” con el Cisne de Asobal. Al respecto, Cacheda señala que “siempre nos quedará la duda de qué aparecerá el sábado (por hoy) porque creo que tienen cinco jugadores con ficha del Cisne, que el viernes (por ayer) juega en Granollers, pero puede ser que aparezcan jugadores del Cisne que siempre les van a subir el nivel y que seguro nos pueden dar más problemas”.

A pesar de ser favoritos, en el cuadro del Arena no quieren ningún tipo de relación. Cacheda indica que “en los desplazamientos fuera de casa somos conscientes de que nos cuesta mucho traer los puntos y, por lo tanto, máxima concentración porque somos capaces de lo mejor y de lo peor, así que si no estamos al cien por cien siempre puede venir cualquier equipo a sacarnos puntos”.

Segunda fase

Por otro lado, el Proquideza Balonmán Loriga de categoría Autonómica inicia esta tarde en su feudo la fase por el título del campeonato liguero. Los verdinegros reciben en el Pabellón de Lalín a las 19.00 horas al equipo B del Lavadores. El filial del Disiclín comienza esta segunda fase en un formato de liga de ida y vuelta contra los cuatro clasificados del otro grupo, en el que arrastran los puntos conseguidos en la primera fase. Desde el club se agradece el apoyo de la afición y esperan poder contar con una buena entrada para poder brindarles la primera victoria del tramo definitivo de la competición.