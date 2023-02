El Disiclín Balonmán Lalín regresa esta tarde al Arena para enfrentarse al Bueu Atlético en un encuentro que dará comienzo a las 19.00 horas y estará dirigido por los gallegos Marcos Pérez y Alberto Fernández. En los locales las buenas noticias siguen llegando desde la enfermería porque, según Pablo Cacheda, “a ver si podemos contar con Bruno este fin de semana. Parece sobre todo que también los tocados también están mejor, como es el caso de Losón. El resto sigue una evolución normal, Pedro sigue de baja, Tate mejora de sus molestias y parece que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel”.

El técnico rojinegro valora muy positivamente retornar al multiusos porque “jugar en casa y volver al pabellón de todos los días es una muy buena noticia. Venimos de 2 puntos muy importantes la semana pasada en Vigo y creo que la manera de reforzarnos es no dejar escapar otros dos contra el Bueu”. Con todo, Cacheda se espera un partido “bastante rápido y dinámico. El Bueu es un equipo muy alegre, con una manera de jugar parecida a la nuestra. Tienen jugadores con una técnica individual excelente, sobre todo el lateral izquierdo Roque y el central Brais, que son de los más calidad del equipo. Es verdad que en cuanto a rotaciones puede ir más justo y a nivel físico les cuesta un poco más y sufren en emparejamiento con gente de más kilos en defensa, y por ahí deberíamos intentar sacar un poco de provecho”. El entrenador del Disiclín advierte de que “vamos a tener que estar muy atentos a las pérdidas de balón porque es un equipo que juega a eso, a provocar errores y aprovechar los contragolpes”. Y añade como premisa “intentar que no se metan en el partido desde el principio y que vean que el día de cambiar la racha no es mañana (por hoy). Habría que jugar con la necesidad que tienen de puntuar siempre y cuando salgamos concentrados y sigamos el camino que a nosotros nos interesa desde el principio”.

Copa

Por lo que respecta al filial Proquideza Balonmán Loriga, los pupilos de Lorenzo Fernández tienen este fin de semana una importante piedra de toque delante de sus aficionados. En el pabellón de Deportes de Lalín, reciben hoy al Lavadores B vigués en la que será la semifinal a partido único de la competición del KO para los verdinegros. El encuentro de Copa está previsto para las 17.00 horas y se espera una buena entrada en las gradas del Municipal. Bueu y Línea21 disputarán la otra semifinal copera.