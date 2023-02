El fútbol femenino dezano cuenta con representación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que hoy comienza en tierras andaluzas. Se trata de la centrocampista Laura Nogueira Villar, que milita en el Victoria FC, y que repite convocatoria con la Selección Gallega de categoría sub 15. La joven futbolista de 14 años recién cumplidos es uno de los pilares del combinado de la seleccionadora Vicky Vázquez. Nogueira fue la primera niña de la Escola de Fútbol Lalín, donde se inició con apenas cinco años de la mano del entrenador Javi López. El verano pasado fue fichada por el conjunto herculino, donde también ha brillado.

En total son 36 las futbolistas que representarán a Galicia en la Fase de Oro y Plata del Campeonato de España de Selecciones Regionales Femenina Sub 15 y Sub 17 que se disputa el último fin de semana de febrero en Almería. La expedición gallega con Laura Nogueira Villar partió el miércoles rumbo a la capital almeriense, donde debutará hoy en la cita nacional, después de un viaje agotador viaje en autocar. La expedición gallega llegó ayer tarde y apenas tuvo tiempo de acomodarse en el hotel para a continuación realizar el primer entrenamiento previsto por Vicky Vázquez.

El combinado gallego de categoría Sub 15, donde se encuentra la lalinense Laura Nogueira Villar, competirá en la Fase Plata de la cita nacional. Los rivales serán Baleares y la Comunidad Valenciana. El reto no es otro que conseguir una plaza en la Fase Final a 4. Accederán a este tramo del campeonato los primeros clasificados de cada uno de los grupos y los segundos mejores por coeficiente. Todos los partidos de esta Fase Oro y Plata del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenina Sub 15 y Sub 17 de Almería serán retransmitidos en directo a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Sedes

El torneo andaluz tendrá las siguientes sedes: D.M. “Las Marinas” (Roquetas de Mar); Campo Municipal Santa María del Águila y Campo Municipal Las Norias (El Ejido), Campo Municipal “Miramar” (Adra), y Campo Municipal “Salva Sevilla” (Berja). El Nacional en cifras incluye a 34 selecciones autonómicas y casi 800 participantes entre jugadoras; cuerpos técnicos y 36 árbitras nacionales andaluzas, una de ellas de Melilla fruto del convenio de colaboración entre la federaciones de fútbol de Andalucía y Melilla.