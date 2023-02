El conjunto del Extol MTB Team consiguió cuatro podios en el Campeonato de Galicia de Resistencia que este fin de semana tuvo lugar en el municipio de Lousame. Dos platas y un bronce fue el botín conseguido por el equipo dezano, dos en categoría femenina. Eva Ortega se proclamó subcampeona de Galicia en la categoría Elite, mientras que Sofía Jesús volvía imponerse entre las féminas Master 30, aunque no optaba al titulo por ser de nacionalidad portuguesa.

En cuanto a los bikers masculinos del Extol, Nacho Casal también fue plata entre los Sub 23 y Diego Marnotes no pudo tener mejor debut con el equipo puesto que fue tercero en la prueba de los Sub 23. Además, cuarto puesto en Elite para Yago Fernández y decimotercera posición para Nelson Cardoso en la distancia de los Master 40.

La “3H Resistencia Lousame”, organizada por el Club BTT O Treito con la colaboración del concello de este municipio de la comarca de Noia y de la Federación de Ciclismo Galego (FCG), ofreció un circuito de 5,6 kilómetros de longitud en el lugar de Berrimes. Su desnivel positivo acumulado rondó los 150 metros. En esta especialidad de BTT los participantes tuvieron como reto sumar el mayor número de vueltas en un tiempo límite de 3 horas. A las 10.00 horas arrancaron tanto la competición individual como por parejas de un evento que consiguió reunir a 300 bikers tras completar la cuota de inscripciones en un nuevo éxito de participación.