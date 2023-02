La vallista estradense Eva Gil sigue aumentando su palmarés formando parte de las filas del Atletismo A Estrada. En esta ocasión, la joven atleta estradense subió al podio en el Campeonato Gallego en Pista Cubierta Sub 20 celebrado este fin de semana en tierras orensanas. Gil se colgó la medalla de bronce en la prueba de los 60 metros vallas. Desde su club recuerdan que “no fue una semana fácil para Eva debido a los estudios, así que intentamos salvar el Autonómico de la mejor manera posible, y que mejor que luchar entre las favoritas llevándose una nueva medalla en la que es su prueba”. Lo cierto es que Gil no estuvo en sus marcas (10.47 segundos), “pero en un Gallego eso es lo de menos”, apostillan.

Además, Eva Gil también compitió en la prueba de los 60 metros lisos, donde también pagó la falta de fuerzas. A pesar de todo, compitió en semifinales con un tiempo de 8.62 segundos, que le alcanzó para meterse en la final, en la que acabó en un meritorio sexto puesto.

El resto del equipo del Atletismo A Estrada desplazado a Orense también firmó una buena actuación durante los campeonatos regionales en pista cubierta que reunieron a lo más granado de las cuatro provincias gallegas, con un gran nivel mostrado por todos sus participantes. Es el caso del estradense Martín Ruibal, que formó parte del concurso en salto de altura. Ruibal no pudo superar la barrera del metro 67, en lo que hubiera sido su mejor marca personal. Fue sexto en la final de la prueba de salto de altura dejando un buen sabor de boca para la temporada al aire libre. El polifacético atleta sub 20 también corrió los 200 metros lisos del campeonato gallego, parando el crono en 24.54 segundos en las semifinales que, sin embargo, no le alcanzó para llegar a la final en un concurso de los más exigente de la competición de la ciudad de As Burgas.

Aire libre

En el Atletismo A Estrada se mostraban ayer muy satisfechos con la participación de los suyos bajo techo. “ Buen papel de los Sub 20 en su Autonómico”. Para los responsables de la entidad de A Estrada lo realizado en Orense no es más que la antesala de lo que les espera a sus atletas porque “a partir de ahora toca empezar a preparar la próxima temporada al aire libre”.

En otro orden de cosas, la Sub 18 del Atletismo A Estrada, Arauia Al Bachere, compitió fuera de concurso, con el beneplácito de la federación, en las pruebas de 200 y 400 metros lisos. Se trató de un test tipo entrenamiento, tras semanas sin poder competir. El evento le sirve a Al Bachere para poder comprobar su estado de forma antes del Gallego Sub 18 de la próxima semana.