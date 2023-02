Tres derrotas y un empate es el balance en las últimas cuatro jornadas para un Estradense que buscará hoy ante el Alondras una victoria que les permita despejar fantasmas y volver engancharse a la pelea en la zona alta. El choque que arranca a las 17.00 horas los enfrenta a un rival necesitado y metido en puestos de descenso, pero que cuenta con una plantilla plagada de nombres importantes en la categoría. Los del Morrazo cuentan con 21 puntos, por los 26 del Estradense, una distancia que puede quedar muy reducida en caso de que la victoria de hoy se quede en casa. Por contra, un triunfo rojillo les permitiría contar con un amplio colchón con respecto a los de David Paez.

Las malas noticias para los estradenses llegan una jornada más en forma de bajas. Nacho Fernández no podrá recuperar a ninguno de los hombres con los que no contó ante el Arosa pero además perderá a Fuentes. El nueve del equipo rojillo sufrió un golpe en la última jornada y arrastró molestias toda la semana. Finalmente se ha decidido que descanse en este partido. El resto de bajas afectan a la parcela defensiva. A los lesionados de larga duración Uriol y Yosi se unen Mateo y Ánder Bellido. Ambos afrontan el tramo final de su recuperación, aunque todavía no están al cien por cien.

Ante estas ausencias todo apunta a que Nacho repetirá la misma línea defensiva que ante el Arosa, con el lateral Ivi ocupando el puesto en el centro de la defensa junto a Carabán, una solución de emergencia que dejó buenas sensaciones la pasada jornada. Para completar la lista de convocados el Estradense ha llamado al defensa del equipo B, Paulo, y al extremo del juvenil, Hugo.

Una sorpresa negativa

El Alondras está siendo una de las sorpresas de la temporada hasta ahora, pero en el mal sentido. Los de Cangas, llamados a pelear un año más en la zonamedia-alta figuran en puestos de descenso directo, con 21 puntos en 20 partidos. La llegada al banquillo de David Paez parece haber dado un aire nuevo al equipo, aunque por el momento se mantienen en la zona peligrosa y apuntan al único objetivo de la permanencia. A este partido los del Morrazo llegan con muchas bajas. Yahve, Dadín, Manu García, Hugo Sanmartín, Diego, Cacheda y Jesús Varela se pierden el choque. Entrarán en la lista dos juveniles.