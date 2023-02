El Disiclín Balonmán Lalín espera poder cortar esta tarde en As Travesas su racha de dos derrotas consecutivas. Los de Pablo Cacheda se miden al Balonmano Reconquista de Vigo en el partido de la jornada 20 previsto para las 19.00 horas, con arbitraje de los gallegos César Díaz y Carlos Manuel Alonso. Tras una nueva semana accidentada, en el conjunto rojinegro Bruno causa baja y Pedro también, que se suman a las conocidas de Tate y Miguel. Román y Ramón, con fiebre, son duda en un equipo que acude muy diezmado a su cita olívica.

“Necesitamos y queremos ganar pero lo que pasa es que tenemos un desplazamiento fastidiado ante un equipo que no empezó todo lo bien que aspiraba a competir”, explica Cacheda en la previa. El técnico añade sobre su rival que “parece que desde el cambio de entrenador van un poco mejor. Para mí es de los mejores equipos de la categoría. Tienen el poder económico para fichar y cuentan con gente que jugó en División de Honor Plata y en Asobal. El Reconquista es un equipo muy completo que tiene calidad en todos los puestos”. Y en cuanto al choque dice que se espera “un partido bastante tosco. Creo que nosotros tampoco llegamos en las mejores condiciones para proponer demasiado juego. Las bajas nos van a condicionar mucho. De hecho, no sé con qué bajas nos encontraremos con el tema, sobre todo, de los enfermos. No va a ser nuestro partido más brillante ni mucho menos porque más del 50 por ciento de la plantilla llega en condiciones deficitarias”.

¿Crisis?

Interpelado por la crisis de resultados de los suyos, Pablo Cacheda piensa que “llamarle crisis es demasiado. Está claro que las bajas nos lastran mucho y, después, que ya sabíamos que esta temporada no iba a ser fácil. Tenemos un pequeño colchón que conseguimos en una primera parte muy buena de campeonato. Si le llamamos crisis a ser terceros en la jornada 20. Cualquiera de nosotros o de nuestros aficionados a principio de temporada firmaría estar terceros a estas alturas de la liga”. Y concluye que hay que “relativizar los momentos y a partir de ahí a soñar y a pelear por estar lo más arriba posible”.