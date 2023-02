Estradense y Arosa se enfrentan hoy a partir de las 18.00 horas en el Estadio Municipal de A Estrada en un encuentro con mucho en juego. Los de Nacho Fernández buscan cortar una racha de tres derrotas consecutivas que les hizo caer desde la zona de play off hasta la novena plaza. Los de Luisito por su parte encadenar once partidos sin perder y quieren mantener su presión sobre el líder, el Fabril, al que tienen a dos puntos.

Los rojillos afrontan este partido condicionados por las bajas, todas ellas en la parcela defensiva. A las ya conocidas de Uriol y Yosi se suman en esta jornada las de Ánder, que sigue renqueante tras un golpe que sufrió contra el Fabril, y Mateo, que en estos días inició tratamiento con el doctor Cota para intentar frenar sus molestias. De esta manera, Nacho cuenta con un solo central específico, Carabán, y tres laterales, Óscar, Ángel e Ivi. Todo apunta a que será el último de ellos el que termine ocupando un puesto en el centro de la defensa. Por delante, no se descartan nuevos cambios en el once tras las últimas derrotas encajadas.

Fuera del terreno de juego, este partido ha sido declarado día del club, por lo que los socios tendrán que pagar cinco euros. Los aficionados del Arosa serán acomodados en la tribuna de marcador y los locales en la principal. Antes del pitido inicial está previsto realizar un homenaje al exportero del Estradense y del Estradense Veteranos, Manolo González, fallecido el pasado jueves en un accidente de tráfico en Ourense.

Luisito

El entrenador del Arosa se enfrentará a un Estradense que conoce bien. “En las transiciones te pueden matar porque tienen futbolistas muy rápidos. Va a ser un partido difícil para los dos. Siempre preparo el partido pensando en nosotros. Veo al equipo muy mentalizado, nos harán sufrir por momentos y eso es lo que tenemos que gestionar”, manifestó el exjugador rojillo.

Acerca del delicado momento que están pasando los estradenses en medio de tres derrotas consecutivas, el entrenador arlequinado reconoce que “no me fío de las trayectorias de nadie. El fútbol hay que vivirlo día a día. Las estadísticas no me dicen nada. Son 95 minutos en los que tienes que andar a un nivel de concentración altísimo. Las estadísticas siempre están para romperlas”.

La creciente rivalidad entre ambos equipos añade dificultad a la empresa. “Yo en eso no me meto. Le tengo un respeto enorme al Estradense. Jugué ahí, tengo amigos ahí y mi hijo se hizo futbolista en ese club. Si yo hablo mal del Estradense no merezco respeto. Bastante tengo con preparar a mi equipo”.