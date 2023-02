Disiclín Balonmán Lalín y Balonmán Ribeiro Rodosa-Ourense Provincia Termal disputan esta tarde a las 19.00 horas un duelo fraternal que será pitado por los gallegos Pablo Manuel Barreiro y Christian García. Los de Cacheda buscan su victoria número 13 de la temporada en un partido que Tate, Miguel y Roberto Álvarez se pierden por lesión, y en el que Pedro vuelve a la convocatoria junto a Jorge, que ya cumplió su partido de sanción.

El técnico visitante destaca que “nos enfrentamos a un equipo amigo, que en su día nos hizo un gran favor con el tema de la filialidad para los jugadores que menos tenían en el primer equipo en Plata”. Y añade que los de Ribadavia son “un equipo de muy alto nivel. Clasificatoriamente no está en la zona más alta porque no obtuvieron los resultados que les gustaría pero es el único equipo que pudo ganar a Lanzarote. Son peligrosos y más aún en su casa. Se trata de otro desplazamiento consecutivo, lo que no es una buena noticia porque siempre estamos más cómodos en casa, pero hay que afrontarlo de la mejor manera”. El entrenador del Disiclín también indica que “llevamos varios años incluso jugando partidos amistosos en las pretemporadas. Tienen a jugadores como Roi, que el año pasado acabó jugando aquí en la fase de ascenso. Y tienen posibilidad de fichar jugadores para confeccionar una plantilla un poco a gusto. Además, querrán resarcirse de la derrota en Lavadores”. Con todo esto, para Cacheda la clave pasa por “imponer un ritmo alto de juego. Eso nos debería de favorecer y todo lo que sea poder salir rápido sobre todo al contragolpe nos liberaría de carga ofensiva, que al final es donde más estamos sufriendo en los últimos partidos. A ver si somos de hacer una buena defensa y que la portería esté acertada como viene siendo habitual, y a partir de ahí pues poder desplegar a buen ritmo el contraataque porque por ritmo y velocidad de juego podemos tener un poco de ventaja”.

Loriga

Por lo que respecta al filial, el Proquideza Balonmán Loriga también viaja, hoy, lejos de su feudo para disputar la primera de las tres finales que les quedan. Los de Lorenzo Fernández juegan a partir de las 19.30 horas en Fontenla contra el Balonmán Xallas después de sufrir la primer derrota en el Municipal de la capital dezana. Los verdinegros necesitan sumar al menos 3 puntos para poder asegurar su concurso en la Main Round en la que los ocho mejores equipos de la Segunda Autonómica pelearán por conseguir el ansiado ascenso.