Las vallas más altas

En realidad pocos contaban con ella antes de comenzar la competición. Con 17 años y viviendo su primera temporada en competición absoluta, la estradense Eva Gil ni siquiera era uno de las favoritas a meterse en la final de los 60 metros vallas. Por su edad, su gran cita estará en el próximo campeonato gallego Sub-20, en el que partirá con la intención de pelear por las medallas. Sin embargo, la deportista del Atletismo A Estrada fue capaz, no solo de meterse en la final, sino de terminar cuarta, a solo un paso del podio y metida de lleno entre las mejores de Galicia. La gesta de Eva Gil tiene todavía más mérito si tenemos en cuenta que el club de cantera estradense carece de las instalaciones adecuadas para preparar competiciones de este tipo, al menos hasta que las nuevas pistas de atletismo y el módulo anexo que se están construyendo en la Agasp estén a disposición de los atletas locales.

“No contaba para nada con este resultado. Para mí, estar entre las 16 finalistas de este campeonato ya era todo un logro”, reconoce la atleta estradense, a quien sin embargo, todo le “salió perfecto”. “En la semifinal estaba muy nerviosa y en el restaurante nos sirvieron muy tarde, así que tuve que ir con la comida en la boca, pero hice una buena carrera y acabé cuarta. Después de un tiempo de nervios a la espera de la otra semifinal, me clasifiqué por tiempo”. Esa actuación la metió entre las ocho mejores de Galicia, aunque las sorpresas no acabaron ahí. “Competía con rivales mayores, que me ayudaron y me tranquilizaron. A nivel de tiempos, en la final me fue peor pero al final terminé siendo cuarta. Fue una sorpresa. Durante la carrera va todo tan rápido que ni me había dado cuenta. A veces pienso si respiro en algún momento”, explica. Eva Gil mira ahora al Gallego Sub-20, donde aguarda poder estar en el podio.

La atleta estradense recuerda que comenzó a entrenar en vallas cuando era infantil y el Atletismo A Estrada necesitaba que algún atleta disputase una carrera en una competición por equipos. “Me ofrecí voluntaria y a partir de ahí ya seguí con las vallas”, recuerda, aunque reconoce que no es fácil hacerlo sin instalaciones especializadas. “Colocamos las vallas en el pabellón. Nos caben tres, aunque en carrera son cinco. Eso complica todo. A veces al pasar las tres vallas bajo el ritmo por ejemplo. Intentamos sin embargo ajustar y medir todo para que salga lo mejor posible”.

“Eva no tiene la fuerza de muchas de sus rivales pero lo compensa con una gran técnica. Es una atleta que trabaja mucho y eso se nota en carrera”, explica su entrenador, Marcos Otero, quien reconoce que, sin tartán en el que entrenar, cada competición es para ellos una prueba de ensayo-error”.

El sueño americano de Arauia Al Bachere

El pasado campeonato autonómico también sirvió a la estradense Arauia Al Bachere para lograr la marca mínima para el Campeonato de España. La atleta local afronta sus dos años de Bachillerato con un bonito sueño en el horizonte, poder dar el salto con una beca de atletismo a una universidad de Estados Unidos. Desde el club se comprometieron a ayudar a su joven promesa, pagando la parte de la agencia que se encargaría de gestionar esta beca. Ahora está en manos de la atleta seguir progresando y mejorando sus marcas lo máximo en el próximo año y medio, además de mantener sus buenas notas. Si lo logra y teniendo en cuenta su progresión podría conseguirlo.