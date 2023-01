El Construcciones Riveira EDM A Estrada ha decidido mover ficha ante la baja de larga duración de Samuel y los problemas físicos de Carra. Tras peinar el mercado en busca de un jugador que se acomodase a sus posibilidades económicas, el equipo estradense ha cerrado la incorporación del alero ourensano Juan Blanco, que llega procedente del Obradoiro de Liga Nacional. A pesar de sus 22 años, el jugador cuenta ya con experiencia en varios equipos de EBA.

“Buscábamos alguna incorporación pero sabiendo de nuestras posibilidades. El objetivo era encontrar a alguien con ganas y con experiencia y Juan cumple con esos requisitos”, manifestó ayer el técnico estradense David González, quien ganará profundidad de rotación con un jugador que con su 1,92 puede actuar de escolta, alero o ala-pívot. Para su fichaje fue clave su estancia en Santiago, donde está cursando sus estudios.

Juan Blanco por su parte reconoció que no tuvo dudas de aceptar la oferta del EDM en cuanto se la plantearon. “Tenía ganas de volver a jugar a un cierto nivel y esta era una buena oportunidad para hacerlo, aunque solo quede ya media temporada”, explicó un jugador que este año únicamente encontró acomodo en Nacional. El ourensano se crió en la cantera del Club Ourense Baloncesto, pasando después por el Rosalía y el Bosco Salesiano, donde jugó el año pasado en EBA. “No tenía mucha información sobre el equipo pero el entrenador, David, me dijo que era un grupo chulo, con buen rollo y que compite bien”, manifestó el alero ourensano al hablar del EDM. “Ahora que llevo dos semanas entrenando con ellos tengo que decir que tenía razón. Creo además que este equipo tiene calidad para estar en mitad de tabla”, aseguró.

La llegada de Juan Blanco vendrá a solucionar en parte los problemas de rotación del equipo rojillo. Con él y con la esperaba vuelta de Carra en unas semanas, David González volverá a contar con más opciones. El ourensano ya pudo disputar su primer partido con el EDM A Estrada el pasado fin de semana contra el líder Chantada y lo hizo con 33 minutos sobre la pista para anotar ocho puntos. “Debo decir que me sentí muy cómodo. Si David me tuvo tantos minutos en pista será por que no lo hice mal”, bromeó.