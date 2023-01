Paco Mosquera es desde hace años el único estradense en el campeonato autonómico de ciclocross. “Aquí tenemos poca afición a este deporte y tampoco hay la cultura de antiguo que hay en otras localidades. Yo siempre animo a todo el mundo a probar, pero sin éxito”, explica el ciclista. En realidad la suya es una afición que viene desde hace muchos años. Fue en 1996 cuando un joven Mosquera se enrolaba en las filas del Club Ciclista Estradense. Lo hacía junto a un ciclista de sobra conocido en A Estrada, Álex Marque. “Luego seguimos caminos diferentes”, bromea. En esos primeros años, Mosquera descubrió el ciclocross, una modalidad que la que siempre guardó un gran recuerdo.

Tras años en el mundo del ciclismo, el estradense decidió lanzarse a una nueva aventura, el duatlón, un deporte que practicó durante años, hasta que allá por el 2017, decidió regresar al ciclismo y al ciclocross. Esta temporada, Mosquera compagina esta modalidad, con una temporada que va desde octubre a enero, con el XCO, cuya temporada arranca en marzo y termina en julio. “El ciclocross se corre con una bicicleta de carretera, aunque con ruedas un poco más anchas y pudiendo ser con tacos. Es en un circuito de tres kilómetros como máximo, con algunas partes técnicas. El XCO es parecido pero con bicicleta de montaña y circuitos más largos”, explica a la hora de analizar ambas modalidades.

A sus 47 años y sin poder dedicar el tiempo que le gustaría a los entrenamientos por sus obligaciones personales, Mosquera está contento con su rendimiento en competición. “Los resultados ya no son los de hace años pero me muevo siempre entre el 20 y 30. Lo importante es que puedo disputar con el grupo y disfrutar de las carreras. Esa es la droga que buscamos todos los que competimos”, explica al tiempo que destaca la dureza del ciclocross. “Sufres mucho. Este tipo de carreras son agónicas. Cuando miras las pulsaciones al final de las carreras te das cuenta de que no descansaste en ningún momento. Siempre fuiste al tope de tu nivel. Además, es muy exigente a nivel técnico. A mí personalmente es algo que me gusta. Está claro que este deporte lo llevas en las venas”.

A pesar de la poca afición a esta modalidad del ciclismo que hay en A Estrada, Mosquera destaca el alto nivel que hay en Galicia, y especialmente en los máster 40, categoría en la que él compite. “Es la parrilla en la que más corredores hay, con algunos ciclistas de nivel nacional. Además, también compiten ciclistas de carretera durante esta época entre temporadas. El ciclocross les ayuda a mantener la forma y les da una base técnica muy buena”, señala. Sin embargo, una de las cosas que más le gusta es el buen ambiente que reina en este mundillo. “Aquí tienes un box en donde tienes a sus mecánicos esperando por si tienes algún problema. Sin embargo, todos te ayudan si lo necesitas”, afirma. En su caso cuenta con dos escuderos para los que le faltan palabras de agradecimiento, Manuel Requeixo y Juan Carlos Picallo. “Más que amigos ya son compañeros de batalla”, afirma.

Mosquera afronta ahora con ilusión la temporada de XCO y lo hace animando a los ciclistas sénior y a los de las escuelas a probar el ciclocross. “A ver si alguien se anima, Tendrán todo mi apoyo”.