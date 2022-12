El meta del Estradense, Diego Álvarez “Coke”, tiene una espina clavada. Tras años guardando la portería rojilla, el estradense vivía desde el banquillo la mejor temporada del que ha sido el club de su vida. Fue un momento duro para él, un momento de dudas del que salió sin embargo reforzado. Dos años después, Coke es el guardián de la meta rojilla y nadie a estas alturas lo pone en duda. A sus 32 años, el estradense ha ganado madurez y solvencia bajo los palos, con actuaciones de méritos que han sido claves para explicar el buen arranque de temporada del equipo de Nacho Fernández. El 2022 ha sido sin duda el año de Coke.

“La temporada comenzó muy bien y estamos en un buena posición. Fue una lástima el empate de la última jornada en Ourense, porque pudimos llegar al parón como cuartos. En casa por ejemplo todavía no perdimos. Lo único de lo que nos podemos quejar es de no sumar algún punto más fuera pero creo que la temporada está siendo buena”, explica el jugador al analizar su comienzo.

“Tenemos un grupo que está muy unido y con calidad. Creo que contábamos con poder estar peleando en mitad de tabla. Estar de sextos no está mal y más en medio de equipos como el Ourense o Arosa, con presupuestos mucho más altos que el nuestro. Creo sin embargo que podemos estar más arriba. Al final los presupuestos no son lo más importante. Puedes tener dos o tres estrellas pero si el grupo no está unido con el cuerpo técnico no tienes nada. Solo hay que ver el Barco, un equipo que tiene una gran plantilla, o el Choco”.

Coke recordó que su buen inicio de temporada comenzó con mal pie. “Empezamos con una derrota pero en la segunda jornada vencimos y a partir de ahí entramos en una dinámica positiva. A lo mejor si perdiésemos el segundo partido, habría cambiado todo. Esa primera victoria nos dio tranquilidad para ir hacia arriba”, explica, aunque recuerda que tienen mucho por hacer. “Hoy puedes verte arriba, pero igual que tienes una dinámica buena puede venir una mala, y en una liga tan corta pronto te ves metido en problemas”.

“Este año la manera de jugar en diferente. Sí que queremos el balón pero si hay algún momento en el que debemos jugar directo hacia el punta, lo hacemos sin problema. Con Mariano era más toque. Queríamos jugar siempre. Era más bonito pero también hay momento en los que hay que darle para arriba”, afirma a la hora de analizar el cambio en el banquillo y la llegada de Nacho Fernández.

Coke, al igual que el equipo, vive un buen momento en Tercera. “Empecé jugando y me salieron un par de partidos buenos, eso siempre te da confianza. Tener el apoyo del míster y del equipo te ayuda. El equipo está por encima de todo pero personalmente estoy contento. Tuve partidos con paradas importante. Eso te anima de cara al siguiente partido”, explica. “El aspecto mental para un portero es importante. Yo estuve un año sin jugar cuando estaba acostumbrado a hacerlo. Sabes que no eres un fenómeno pero tampoco un paquete. Sin embargo salía a los partidos con miedo a meter la pata. Cuando estás en una buena dinámica esas cosas ya no se te pasan por la cabeza”.