Antonio Rodríguez Troitiño estaba el jueves a solo un pequeño paso de convertirse en presidente de la Federación Galega de Automovilismo, tanto que algunos ya lo daban por hecho en los días previos. Ese camino de rosas que aparecía ante el lalinense quedó en el olvido en la jornada en la que estaba llamado a convertirse en presidente oficioso ante el apoyo de gran parte de la asamblea y el cierre del plazo de candidaturas sin otra alternativa. En el último momento, la junta electoral decidió rechazar la candidatura del expresidente de la Escudería Lalín-Deza al faltarle un papel, al tiempo que aparecía un candidato alternativo, el abogado Carlos Álvarez.

“En un primer momento me asusté. Pensé que habíamos metido la pata en algo pero tras analizar la decisión de la junta electoral ya nos dimos cuenta de que no tenía ningún recorrido”, afirmó Rodríguez Troitiño, que explicó que la declaración de que no tiene problemas con Hacienda o la Seguridad Social se puede presentar hasta el día 22, fecha de las elecciones. “Mi candidatura cumple con todos los requisitos formales y documentales requeridos en este momento del proceso electoral, por lo que la interpretación torticera que hace la junta electoral del reglamento no tiene recorrido. Por eso, adelanto que presentaremos un recurso y llegaremos hasta la instancia que haga falta para demostrar que la exclusión de mi candidatura fue improcedente”, afirmó al tiempo que destacó que no tiene ningún tipo de deuda pendiente con dichos organismos.

En cuanto a la aparición de una candidatura alternativa, Rodríguez Troitiño apunta a que se trata de “un abogado que trabaja en Valladolid que es testaferro de Iván Corral y que lleva algunas de sus demandas”. El candidato a la presidencia considera que esta es una jugada orquestada por Iván Corral para intentar mantenerse en el poder. “Fue un ataque desesperado de Iván para asustarnos. Todo es una maniobra suya pero si llegamos hasta aquí, que tenga claro que ya no vamos a parar”, manifestó.

“Nuestro objetivo es ganar otra vez las votaciones el día 22 de enero y tomar posesión el 8 de febrero. Mientras tanto, como estamos plenamente convencidos de que así será, iremos manteniendo reuniones con diferentes colectivos para ir adelantando trabajo ya que no podemos permitir que el automovilismo gallego sea bloqueado”, añadió Rodríguez Troitiño, quien lamentó que la maniobra de Corral les impida comenzar a trabajar ya en la temporada que viene.

Cabe recordar que el lalinense cuenta con un apoyo masivo en la asamblea de cara a las elecciones, con un 49-15 a su favor. Eso no hecho sin embargo que tenga unas elecciones tranquilas.

Reafirman la sanción al expresidente

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela ha avalado la resolución del Comité Galego de Xustiza Deportiva en el cual acordó, en abril de 2020, imponer una multa de 25.193 euros e inhabilitar durante un año para ocupar cargos en la federación deportiva a Iván Corral, hasta ahora presidente de la Federación Gallega de Automovilismo. La sanción, según explica en la resolución, se basa “en el cobro de una indemnización por extinción de la relación laboral por parte del recurrente y en la existencia de operaciones vinculadas en provecho propio del recurrente por el alquiler de inmuebles en que tiene su sede y archivo la federación”. La jueza señala que “ninguna norma obligaba al cese del recurrente como trabajador de la federación, dándose la extraña situación de que la federación, presidida por el recurrente, despide al recurrente, abona una indemnización por despido al recurrente y, acto seguido, una vez que el recurrente es reelegido como presidente, se le contrata nuevamente por la federación que el mismo preside”. De esta forma, concluye, en relación con la indemnización por despido, que no existe “norma alguna que obligue al despido del recurrente”, por lo que subraya que es “evidente y palmario que el cobro de una indemnización resulta en un aprovechamiento particular e ilegítimo”. También entiende que el arrendamiento de locales por parte de la federación, que pertenecen a la mujer “produce un aprovechamiento particular”.