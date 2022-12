El Concello de A Estrada, por medio de la Concejalía de Deportes, organiza esta tarde-noche la cuarta edición de la Gala do Deporte, que tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Teatro Principal. La gran fiesta del deporte estradense regresa de esta forma después de un parón de dos años provocado por la pandemia y lo hace con novedades sobre su programa habitual. La principal es la inclusión de tres nuevas categorías (mejor equipo, mejor evento y mejor entrenador), repartiendo de esta manera un total de 12 premios entre todos los galardonados. Desde el Concello también anunciaron los tres nominados en cada una de las categorías y el único galardón que no necesitó discusión por parte del jurado. Será el que reciba tras su retirada el ciclista estradense Álex Marque como reconocimiento a su trayectoria, después de que este fin de semana recibiera otro durante la celebración de la Carreira Ciclista do Pavo de Bertamiráns organizada por el Concello de Ames.