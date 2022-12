El Alondras despide el año con una derrota, ante un rival de la zona baja de la tabla. El Gran Peña, se llevó los tres puntos de Cangas sin hacer gran cosa para ello. La derrota canguesa, vuelve a meter al Alondras cerca de los puestos de descenso. A poco de comenzar el partido, el Alondras ya disponía de una buena ocasión por mediación de Xoel, que sacaba la defensa visitante sobre la línea, en un remate algo apurado. El Gran Peña, quiso proponer en Cangas un fútbol de posesión, pero con una circulación lenta que le impedía sorprender a su rival. No se había cumplido el minuto diez y el Alondras de nuevo se acercaba con algo de peligro, con un balón a la espalda de la zaga celeste, al que Mosquera no llegó por muy poco, cuando ya encaraba al cancerbero César. Sin mucha brillantez, quien más lo intentaba siempre eran los locales. Pablo García en falta lateral, estrellaba el balón en el larguero. Al comienzo de la segunda mitad, Sobrido haría trabajar a Andrés, con un disparo desde la frontal, donde el guardameta local, sacaba una buena mano. En dos acciones a balón parado, tendrían los alondristas sus dos mejores ocasiones para adelantarse en el marcador. Primero con falta botada por Javi Pereira, donde Pablo Salgueiro al borde del área pequeña, mandaba el balón ligeramente alto. Instantes después, los de O Morrazo, se volvían a topar con la madera, en una remate de Aitor Díaz, tras un saque de esquina. Sin embargo, en una acción aisalda, el Gran Peña aprovechó su ocasión para batir a Andrés, Rivera empujaba de cabeza en el área pequeña una dejada de Martín. Haría cambios el técnico local para intentar revertir la situación, variando su dibujo táctico inicial. No le saldría bien la jugada, ya que el equipo rojiblanco se descompuso ostensiblemente sobre el terreno de juego. El empate pudo llegar con un disparo de Hugo Sanmartín desde el borde del área, que se iba rozando el palo derecho de la meta visitante. A partir de ahí, el Alondras no supo o no pudo buscar soluciones claras, incapaces de crear alguna ocasión de peligro, para intentar sumar algo. Con balones colgados cómodos de defender para el Gran Peña, se llegaba a la conclusión del encuentro con victoria visitante, que le dan algo de aire, para escapar de los puestos peligrosos y metiendo al Alondras en zona intranquila.