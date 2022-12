Pocos podrían apostar hace unos meses que el joven centrocampista de Caldas Raúl Gómez terminaría haciéndose un hueco el poblado y talentoso centro del campo del Estradense. El jugador ha sabido sin embargo ganarse la confianza de Nacho Fernández, siendo titular en las últimas jornadas y respondiendo con buen juego y con goles. El pasado domingo Raúl anotó en el minuto 86 el tanto de la victoria ante el Choco, un tanto que refrenda su buen momento y la apuesta de Nacho por el joven jugador por delante de centrocampista con mayor experiencia.

Raúl llegó al Estradense hace un año. Corría el mes de noviembre cuando el mediocentro de 19 años conseguía cortar su relación con el Fabril para sumarse al equipo rojillo, con quien tenía todo apalabrado desde septiembre. El club decidió, ya con la temporada iniciada, hacerle ficha con el equipo filial para que fuese cogiendo ritmo de competición. Sin embargo, Raúl no consiguió hacerse un hueco en el equipo de Alberto Mariano, con apariciones esporádicas desde el banquillo.

Este año, ya sin ficha en el filial, las cosas parecían ir por el mismo camino para Raúl, con minutos siempre en el tramo final de los partidos. “Hubo un momento en el que no estaba bien, así que hablé con el míster y me dijo que no me preocupase, que siguiese entrenando así”, recuerda. El centrocampista cumplió con su parte y el técnico con la suya. Pronto le llegó su oportunidad en el once y no la desaprovechó. El caldense suma cinco partidos como titular, rindiendo a buen nivel. “A nivel mental estoy con más confianza. El entrenador está confiando en mí y eso ayuda a que las cosas me salgan bien”, afirma.

Raúl reconoce que hay una gran competencia en el centro del campo del Estradense. En su camino hacia la titularidad han ayudado el cambio de Porrúa para jugar en banda y los problemas físicos de Brais Calvo. Eso lo ha colocado en una posición más avanzada de lo habitual, como mediapunta. “Me da igual dónde me pongan. Lo que quiero es jugar y poder ayudar al equipo en el campo”, manifestó.

Nacho por su parte valoró positivamente la aportación del joven centrocampista. “En el medio tenemos jugadores que trabajan mucho y al mismo tiempo que tienen calidad. Hay mucha competencia pero Raúl nos está dando mucho”, afirmó el entrenador de Foz.

Nacho: “Nos merecimos la victoria”

El Estradense logró ante el Choco una victoria por 1-0 que los mantiene en la séptima posición, aunque con los mismos puntos que los cuatro equipos que tienen por delante. “Son números que habríamos firmado al principio de temporada. En casa estamos muy bien. Solo nos queda mejorar un poco en los partidos de fuera”, afirmó Nacho Fernández. “Estamos en medio de equipos con mayor presupuesto y eso implica tener plantillas más amplias. Nosotros estamos aguantando, aunque tenemos las bajas para toda la temporada de Yosi y Uriol”. En cuanto al partido contra el Choco, Nacho considera que su equipo hizo méritos para llevarse los tres puntos, a pesar de que considera que no fue un partido especialmente bueno por su parte. “Ellos tuvieron una buena ocasión de Félix en la primera parte que salvó Coke. Si marcasen seguramente habría cambiado el partido pero nosotros también tuvimos dos claras de Fuentes. En la segunda parte creo que subimos un punto y fuimos superiores pero puede que nos faltase algo de ritmo. Se notaron los tres partidos seguidos de esta semana”, argumentó.