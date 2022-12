Lara Nogueira, la centrocampista lalinense del Victoria santiagués, viaja este fin de semana a la ciudad asturiana de Gijón para jugar el campeonato de España Sub 15. La infantil dezana no será la única que también defenderá la elástica gallega, puesto que en la Selección Galicia Centro que juega en la localidad portuguesa de Braga la Copa Gallaecia encontramos a otras dos futbolistas Sub 14 de Deza y Tabeirós-Montes. Se trata de la portera, también del Victoria, y natural de Lalín, María Lalín, y de la delantera de la Escola Escola A Estrada de Fútbol Base, Ainhoa Castro. La cita portuguesa congregará a tres combinados gallegos que se enfrentarán con los respectivos combinados del norte de Portugal.